À seulement 10 minutes du Var, cette île française aux eaux turquoises séduit les vacanciers en quête de calme

Si vous voulez découvrir une île française parfaite pour vous baigner ou randonner, découvrez ce territoire magnifique situé à seulement 15 minutes du Var.

En ce mois d’août, vous avez peut-être envie de prendre l’air et de partir en vacances pendant quelques jours. Si vous voulez rester en France, sachez qu’il existe de très belles destinations à ne pas manquer pour vous évader, comme cette petite cité médiévale méconnue des touristes.

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Pour vous baigner et faire de la randonnée, vous pouvez vous tourner vers les petites îles proches de la France, comme cette île méconnue aux eaux cristallines, située à seulement 1 heure de Lyon.

Une destination parfaite pour les randonnées

Si vous souhaitez rester sur le territoire, il existe une autre île à ne pas manquer, située à seulement 10 minutes du Var. Il s’agit de Porquerolles, un territoire unique accessible en bateau depuis la Tour Fondue, sur la presqu’île de Giens. D’autres départs, plus longs, sont également effectués depuis Toulon, La Seyne-sur-Mer ou La Londe-les-Maures.

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Porquerolles est une île qui séduit les vacanciers avec ses eaux turquoises et ses plages de sable fin. Cette île va également ravir les amateurs de randonnées puisqu’elle comporte 51 kilomètres de sentiers balisés. L’occasion de se promener sous les pins pour accéder à des plages désertes, découvrir des forts, se reconnecter à la nature et visiter des domaines viticoles.

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Des plages et des activités culturelles

Selon le site local Provence Méditerranée, parmi les incontournables de Porquerolles, on retrouve la plage Notre-Dame, célèbre pour ses eaux turquoises, mais aussi la plage d’Argent, plus facile d’accès, qui est adaptée aux familles avec son sable clair et ses eaux peu profondes.

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Lors de leur séjour, les plus curieux pourront également se rendre à la Villa Carmignac, un centre d’art contemporain qui se visite pieds nus, ou encore le Fort Sainte-Agathe qui domine le village. Si vous le pouvez, n’hésitez pas à dormir sur place pour découvrir l’île le soir d’une autre manière, loin de l’agitation touristique.

Enfin, pensez à louer un vélo pour visiter l’île et découvrir tout ce qu’elle a à vous offrir.