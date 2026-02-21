Après 140 ans de travaux, la Sagrada Familia est désormais la plus haute église du monde

C’est une avancée majeure dans la construction de la Sagrada Familia : après 140 années de travaux, le monument espagnol est désormais la plus haute église du monde.

Si vous êtes déjà allé à Barcelone, en Espagne, vous avez sans doute vu la Sagrada Familia. Ce monument emblématique a été conçu par Gaudi il y a 140 ans et est toujours en construction. Récemment, les quatre tours ont été terminées, mais le chantier n’est pas encore fini.

Crédit photo : iStock

Ce monument est très visité à Barcelone puisque près de 5 millions de touristes vont devant la Sagrada Familia chaque année. L’église est tellement réputée que désormais, il est possible de prendre des photos du bâtiment uniquement depuis une zone à selfies dédiée.

L’église la plus haute du monde

Les travaux de la Sagrada Familia ont connu une avancée majeure ce vendredi 20 février. En effet, les constructeurs ont posé la dernière pièce sur la croix de la tour centrale de l’église. Cette pièce, haute de 17 mètres et large de 13,5 mètres, est le point culminant du monument.

Crédit photo : iStock

En effet, depuis ce vendredi, la Sagrada Familia est officiellement l’église la plus haute du monde puisqu’elle culmine à 172,5 mètres. Elle a atteint sa hauteur maximale puisque Gaudi, profondément catholique, ne voulait pas qu’elle dépasse la colline de Montjuïc, qu’il considérait comme “l’oeuvre de Dieu” selon France Info et qui culmine à 177 mètres.

“Tout s’est bien passé”

Pour cette occasion, des centaines de personnes se sont réunies devant la Sagrada Familia pour assister à la pose de cette dernière pièce.

“Aujourd’hui était un jour que nous attendions avec impatience. Tout s’est bien passé, très bien passé”, s’est réjoui Jordi Fauli, l’architecte en chef du bâtiment, selon Euronews.

S’il s’agit d’une belle avancée dans la construction de la tour, cette dernière n’est pas terminée pour autant. Après 140 années de chantier, il resterait encore une dizaine d’années avant qu’elle ne soit finie totalement.