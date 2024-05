Partez en balade pour découvrir ce magnifique village et ses trois châteaux, à seulement 40 min de Paris

Si vous vivez près de Paris et que vous avez envie de découvrir un village riche en patrimoine, direction cette petite commune située à seulement 40 minutes de la capitale. Au programme : une très belle église et pas moins de trois châteaux.

Quoi de mieux que de découvrir les charmants villages de France le temps d’une promenade ? Notre pays regorge de communes atypiques et encore méconnues, comme c’est le cas du village que nous allons vous présenter. Il s’agit de Villeconin, une petite commune de 700 habitants située dans l’Essonne, dans la région du Hurepoix, et à seulement 40 minutes de Paris.

Crédit photo : Château de Villeconin / Facebook

Bien que ce village reste méconnu en France, il possède un patrimoine historique d’exception. Si vous allez y faire un tour, vous pourrez découvrir l’église médiévale Saint Aubin, située sur une belle place fleurie. À l’intérieur, vous pourrez admirer une balustrade en bois sculpté soutenue par huit piliers imposants. Ne manquez pas le reliquaire en forme de buste d’évêque qui renferme plusieurs trésors comme les reliques de Saint Aubin ainsi que les tableaux de Sainte Marie-Madeleine et Saint Roch.

“De l’extérieur, on peut admirer les grandes fenêtres de style ogival flamboyant, le portail renaissance, le clocher ajouré de petites fenêtres romanes et de trois couples de longues ouvertures lancéolées, munies d’abat-son, cachant une cloche datée de 1604. Le chevet comporte trois fenestrages en arc brisé, le plus important, au centre, éclairant le chœur”, peut-on lire sur le site de la Mairie de Villeconin.

Trois châteaux majestueux

Mais ce n’est pas tout ! En plus de cette charmante église, vous pourrez partir à la découverte des trois châteaux historiques du village, édifiés aux 13ème, 14ème et 17ème siècles. Le château de Villeconin, entouré par des douves, a été édifié en 1388 pour Jean Montagu. À l’intérieur, on retrouve une immense salle soutenue par une majestueuse charpente en ogives.

Crédit photo : Château de Villeconin / Facebook

Bien qu’il soit aujourd’hui en ruines, le château de la Grange, édifié au 14ème siècle, est tout aussi impressionnant. En hauteur, il offre un panorama exceptionnel sur la vallée de la Renarde et ses ruines témoignent d’une importante fortification. Si la végétation a repris ses droits sur la pierre, le spectacle n’en est pas moins magnifique.

Crédit photo : @marilynebestel / Instagram

Enfin, le château de Saudreville est inscrit parmi les monuments historiques. Il se distingue des autres par sa surprenante façade rose. Construit au 17ème siècle par Pierre de Rotrou, il s’agit aujourd’hui d’une demeure privée.