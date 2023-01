Découvrez les sublimes images de la mer de nuages qui s'est étendue au Puy-de-Dôme

Il y a quelques jours, des randonneurs qui sont montés sur le sommet du Puy-de-Dôme ont assisté à un spectacle magnifique : une mer de nuages s’est formée, révélant un paysage incroyable.

Le Puy-de-Dôme est l’un des symboles de la région Auvergne. Ce volcan endormi est un incontournable, et il est difficile de passer à côté quand on veut visiter cette région vallonnée.

Chaque année, des dizaines de milliers de visiteurs chaussent leurs baskets de randonnée et se rendent au sommet du Puy-de-Dôme, pour profiter d’un panorama exceptionnel.

Crédit photo : @alexislintS

Il est intéressant de se rendre à cet endroit aussi bien en été qu’en hiver. Pendant la saison froide, le Puy-de-Dôme peut être recouvert de neige, ce qui donne l’occasion d'observer des paysages incroyables. Ce mardi 24 janvier, les visiteurs ont pu admirer une mer de nuages qui s’est formée dans les vallées.

Une sublime mer de nuages au Puy de Dôme

Ce phénomène se produit lorsque l’humidité stagne dans les plaines. Les températures basses au sol condensent l’air, tandis que les températures sont plus élevées en altitude.

Peut être l’un des plus beaux moments de ma vie en soirée aujourd’hui.

Sommet du puy de dôme avec une mer de nuages ainsi qu’un ciel merveilleux.#neige #massifcentral #puydedome #snow #auvergne pic.twitter.com/ghU7aPWEHz — Alexis Linant ? (@alexislintS) January 26, 2023

Comme l’air froid et humide au sol est plus lourd que l’air doux et sec en altitude, les nuages s’élèvent et restent comme coincés entre les plaines et les vallées, ce qui forme une mer de nuages.

Crédit photo : @CieuxVolca

De nombreux visiteurs ont partagé des photos magnifiques de ce spectacle sur les réseaux sociaux. Des images sublimes qui vous permettront d’admirer la vue tout en restant au chaud chez vous, ou qui vous donneront envie d’aller séjourner en Auvergne pour découvrir le Puy-de-Dôme.