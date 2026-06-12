Cette petite cité médiévale méconnue des touristes est la destination idéale pour cet été en France

Cet été, visitez une cité médiévale historique en France, encore méconnue des touristes. L’occasion de flaner dans des ruelles et de découvrir de magnifiques bâtiments sans souffrir de la foule.

Vous ne savez pas encore où vous passerez vos vacances cet été ? Si vous voulez rester en France, échapper aux touristes et vous rendre dans une destination riche en histoire, voici un endroit qui pourrait vous plaire.

Crédit photo : iStock

Il s’agit d’une cité médiévale encore méconnue, qui possède de nombreuses trésors. Elle ravit les amateurs d’histoire, tout comme ce village médiéval situé à une heure de Paris qui semble tout droit sorti d’un conte de fées.

Un village historique

Cette destination n’est autre que le village médiéval de Malleval. Cette cité historique est située dans le département de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes, en plein coeur du parc naturel régional du Pilat.

Crédit photo : iStock

La cité médiévale est peu connue des touristes, ce qui en fait un lieu préservé. Vous pourrez vous promener dans ce petites ruelles pavées et découvrir de nombreux monuments prestigieux comme l’église Notre-Dame-de-Pitié de Malleval ainsi que deux châteaux. Selon le site de la ville de Malleval, l’un d’eux, construit au XIIème siècle, a été incendié, mais l’on peut toujours observer sa belle tour ronde et son portail en ogive.

La suite après cette vidéo

Une cité au coeur de la nature

Vous pourrez également voir le grenier à sel, la commanderie ainsi que des maisons en pierre typiques comme la Petite Sorbonne. Ce village vous enveloppera dans une atmosphère chaleureuse et apaisante, idéale pour se détendre en été.

Si vous aimez la nature, vous serez également comblé. Vous pourrez vous rendre à la cascade du saut de la Lurette, parcourir des sentiers de randonnée dans le parc naturel régional du Pilat, vous perdre dans les vignobles ou explorer les villages alentour comme Bessey, Chavanay, Lupé, Maclas et Saint-Pierre-de-Boeuf.

Une belle destination à découvrir cet été.