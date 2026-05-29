Située à 1h de Lyon, cette île méconnue aux eaux cristallines est un petit coin de paradis

Si vous vivez près de Lyon, bonne nouvelle : il existe une petite île méconnue à 1h de la ville, l’endroit idéal pour se détendre et se rafraîchir en été.

Vous cherchez un spot pour vous baigner cet été tout en profitant d’un beau paysage et en échappant aux vacanciers ? Pour cela, rien de tel que les petites îles méconnues qui regorgent de secrets. C’est le cas de l’île de Tavolara, une destination paradisiaque et sauvage située à 2h de Paris, ou encore de Monte Isola, une île méconnue des touristes.

Crédit photo : @le_carbet_ile_chambod / Instagram

Pour se rendre sur ces îles, vous devrez prendre l’avion. Mais si vous ne voulez pas voyager aussi loin, voici une autre destination à ne pas manquer, située à seulement 1h de Lyon.

Un espace naturel paradisiaque

Il s’agit de l’île de Chambod, dans les gorges de l’Ain. Cette île de 24 hectares a reçu le label “Espace naturel sensible”, ce qui signifie qu’elle accorde une grande importance à la préservation de sa biodiversité. Cet espace naturel protégé regorge de paysages à couper le souffle comme ses eaux cristallines, ses falaises et ses forêts.

Crédit photo : @le_carbet_ile_chambod / Instagram

Sur l’île, vous trouverez une plage de 300 mètres, surveillée en juillet et en août, réputée pour ses eaux turquoises. Elle borde la rivière de l’Ain où se trouve un plan d’eau navigable de 15 kilomètres. Là, vous pourrez faire des activités nautiques comme du paddle, du kayak, du pédalo ou de la planche à voile.

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De nombreuses activités

Selon le site Cerdon Vallée de l’Ain, une randonnée est également accessible pour faire le tour de l’île en 1h30. Cette promenade offre des points de vue spectaculaires sur les falaises et la rivière. Elle est accessible aux personnes à mobilité réduite sur la moitié de l’itinéraire, d’un total de 2 kilomètres.

Crédit photo : @le_carbet_ile_chambod / Instagram

Enfin, pour terminer la journée, vous pourrez profiter du restaurant Le Carbet, situé au bord de l’eau. Le camping 3 étoiles Camp’île est également idéal pour les vacanciers, avec sa piscine, son mini-golf et son terrain de pétanque.

En définitive, cette petite île méconnue est idéale pour un séjour estival. Si vous aimez ce genre de lieu, sachez qu’il existe une île paradisiaque à vendre pour moins de 250 000 euros. L’occasion de profiter d’un endroit paisible et beau toute l’année.