Ce pays européen méconnu attire de plus en plus de touristes chaque année

Vous souhaitez voyager pour être dépaysé sans partir trop loin de la France ? Explorez ce pays encore méconnu qui attire de plus en plus de voyageurs.

Vous aimez voyager et êtes à la recherche de votre prochaine destination à découvrir ? Si vous pensez avoir fait le tour du globe, il existe un pays encore méconnu auquel on ne pense pas forcément, qui séduit de plus en plus de touristes. En 2025, ce pays a enregistré une hausse de sa fréquentation et a accueilli près de 3 millions de visiteurs, dont beaucoup de Français.

Crédit photo : iStock

Si vous aimez voyager, découvrir des paysages à couper le souffle ainsi qu’une nouvelle culture, voici le pays dans lequel vous devez vous rendre.

Des paysages variés

Il s’agit de la Slovénie. Ce pays séduit avant tout pour ses paysages variés, qui mélangent montagnes, forêts et mer Adriatique. En effet, il est possible de passer rapidement de l’air frais de la montagne aux rues ensoleillées des villages, aux lacs turquoise et au littoral.

Comme le conseille Le Parisien, il est recommandé de visiter la capitale Ljubljana qui est très accessible et comporte de nombreux espaces verts. Cette ville est un bon point de départ pour explorer la Slovénie puisqu’elle vous mènera au lac de Bled, réputé pour sa couleur bleue émeraude et ses montagnes environnantes.

Crédit photo : iStock

Faites également un tour dans la valée de la Soca, où vous pourrez profiter des rivières et des activités de plein air, mais aussi du littoral de la mer Adriatique. En plus de cela, la Slovénie regorge de petits villages charmants avec une forte identité culturelle. C’est le cas de Piran, une commune qui séduit de nombreux touristes grâce à ses maisons en vieilles pierres, son port et ses belles vues sur la mer.

Crédit photo : iStock

Un pays accueillant

En plus de toutes ces qualités, la Slovénie est un très bon endroit à visiter puisque le pays est engagé dans le tourisme de qualité. Son objectif est de satisfaire les visiteurs en leur donnant accès des zones moins connues. En plus de cela, le flux touristique est bien réparti dans le pays et les visiteurs ne souffrent pas de la fréquentation.

Crédit photo : iStock

Si vous voulez visiter la Slovénie, privilégiez les périodes creuses comme la fin du printemps ou le début de l’automne. Ainsi, vous profiterez de prix moins chers et les sites naturels seront moins fréquentés. Vous aurez donc tout le loisir d’explorer ce beau pays qui ne demande qu’à être découvert.