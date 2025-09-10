Voici le pays le plus sûr du monde pour voyager, selon une étude

L'Islande

Vous aimez voyager mais vous voulez choisir une destination où vous vous sentirez en sécurité ? Voici le pays le plus sûr du monde, selon une étude.

Si vous aimez voyager, vous êtes peut-être à la recherche de votre prochaine destination de vacances. Pour faire votre choix, il existe de nombreux critères à prendre en compte. Si vous recherchez une destination paradisiaque, voici les 20 pays les plus beaux du monde. Si vous voulez faire le plein de soleil à l’arrivée de l’automne, prenez un billet d’avion vers cette ville italienne encore peu fréquentée par les touristes.

Certains voyageurs choisissent leur destination en tenant compte de la sécurité. En effet, ce critère est important pour de nombreuses personnes, notamment chez les femmes, puisque 73% des voyageuses veulent se rendre dans un endroit sûr.

Des touristes dans une villeCrédit photo : iStock

Selon une étude menée par HelloSafe pour L’Institut pour l’économie et la paix (IEP), il existe certains pays plus sûrs que d’autres. Pour dresser la liste des 15 pays où l’on se sent le plus en sécurité, les chercheurs ont évalué 35 critères dont la survenance des catastrophes naturelles, le taux de criminalité et d’instabilité politique, l’implication dans les conflits armés, la militarisation du pays ou encore le système de santé. Sans plus attendre, voici les résultats.

Le pays le plus sûr au monde

Le pays où l’on se sent le plus en sécurité en voyage est l’Islande, selon cette étude.

“On peut se promener seul la nuit sans trop s’inquiéter ; on voit des bébés dormir paisiblement dans des poussettes devant les cafés et les magasins pendant que leurs parents déjeunent ou font des courses ; et la police locale ne porte pas d’armes”, a déclaré Inga Ros Antoniusdottir, directrice générale d’Intrepid Travel North Europe, à la BBC.

L'IslandeCrédit photo : iStock

L’Islande est ensuite suivie de l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, l’Autriche, la Suisse, le Portugal, Singapour, la Slovénie, le Danemark et la Finlande. La France se trouve quant à elle en 74ème position. En fin de classement, on retrouve les pays inclus dans les conflits armés comme l’Ukraine, le Soudan, la République démocratique du Congo, le Yémen et la Russie.

Source : L'Institut pour l'économie et la paix
