250 000 billets d'avion à prix cassés pour la Corse afin de relancer le tourisme

Avis aux voyageurs : les prix des billets d’avion vers la Corse pendant la basse saison risquent de chuter ! La Collectivité de Corse a acheté 250 000 billets d’avion, dans le but d'attirer les touristes tout au long de l’année.

Vous avez toujours rêvé de partir en Corse ? Si vous êtes disponible pendant la basse saison, voici une belle opportunité à ne pas manquer. La Collectivité de Corse va acheter 250 000 billets d’avion vers l’île, pour un montant de 2,5 millions d’euros. Comme l’explique Charente Libre, l’objectif de cette démarche est d’attirer les touristes en Corse pendant la basse saison afin de limiter le surtourisme en été et de relancer l’attractivité du territoire toute l’année.

“Les mois d’hiver sont difficiles à remplir. En général, à partir de mi-octobre, le flux de touristes commence à baisser. C’est dû à la saisonnalité et à la baisse du nombre de vols”, a expliqué Vanina Piazza d’Olmo, directrice d’un hôtel ajaccien, à TF1 Info.

Crédit photo : iStock

Des billets d’avion moins chers

Si la Thaïlande a également offert 200 000 billets d'avion pour relancer le tourisme dans le pays, cette initiative corse est une première en Europe. Au total, douze lignes d’avion seront concernées, dont neuf depuis la France et trois depuis l’étranger, avec les compagnies aériennes Air Corsica et Volotea.

“D’habitude, on est dans une logique où l’on subventionne une compagnie aérienne et des sièges. Mais nous, nous sommes dans une logique de mise en concurrence des compagnies aériennes. On leur dit que nous avons identifié un besoin pour la Corse, que nous devons amener des flux de touristes hors saison, à un moment où personne n’en amène, et que nous sommes prêts à payer pour cela”, a expliqué Gilles Simeoni, président de la Collectivité de Corse, à TF1 Info.

Crédit photo : iStock

Ainsi, la Collectivité de Corse va subventionner l’achat de 250 000 sièges d’avion pendant quatre ans. Cette démarche ne signifie pas que ces billets seront gratuits pour les touristes. Cependant, comme ils seront subventionnés, les prix des vols seront plus accessibles et proposés à des tarifs réduits. Le prix final dépendra de la date, du lieu de départ et de la demande de chaque passager.

Partir en Corse en basse saison

Cette proposition est un challenge pour les deux compagnies aériennes concernées. Si elles n’atteignent pas l’objectif de 250 000 touristes hors saison par an, elles auront des pénalités. En incitant les visiteurs à venir en Corse durant la basse saison, l’île espère recevoir jusqu’à 100 millions d’euros de retombées économiques, grâce à la fréquentation des visiteurs dans les hôtels et les restaurants.

Crédit photo : iStock

Partir en Corse en dehors des vacances scolaires est une excellente idée pour profiter pleinement de son séjour. Vous ne serez pas dérangé par le flot de touristes que l’on peut voir en été, vous profiterez de prix plus abordables et d’un climat agréable. Une belle idée pour profiter de vacances reposantes et ensoleillées tout en soutenant l’économie locale.