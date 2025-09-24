Ce site remarquable a été élu «monument préféré des Français» pour l'année 2025

Ce mercredi 17 septembre, nous avons découvert quel est le monument préféré des Français pour l’année 2025. Un site d’exception qui attire déjà des milliers de touristes.

En juillet dernier, on vous a révélé quel était le village préféré des Français en 2025 : il s’agissait de la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye, située dans le département de l’Isère. En plus de cette émission très appréciée du public, il existe également “Le Monument préféré des Français”, présentée sur France 3 par Stéphane Bern.

Comme son nom l’indique, cette émission met en compétition des monuments emblématiques de France et les soumets au vote du public. Elle a été créée pour célébrer la richesse et la diversité du patrimoine français. L’année dernière, c’est le circuit des 24h du Mans, un site reconnu monument historique français, qui a remporté la compétition.

Crédit photo : iStock

Quel est le monument préféré des Français ?

Cette année, les résultats du concours ont été révélés le 17 septembre. Quatorze monuments ont été sélectionnés et départagés par le vote du public. Pour l’année 2025, le monument préféré des Français est le château de Chantilly, dans l’Oise.

Ce château a été construit une première fois en 1358 par Pierre d’Orgemont, le chancelier du roi Charles V, sous la forme d’une forteresse médiévale. À la Révolution, une grande partie du château et des jardins ont été détruits. Au 18ème siècle, le duc Henri d’Orléans a fait reconstruire le château en choisissant une architecture mêlant la Renaissance et le style classique. En 1886, le château de Chantilly a été légué à l’Institut de France à condition qu’à la mort du duc, le musée Condé soit ouvert au public.

En effet, ce château abrite une belle collection de peintures, dessins, gravures et livres anciens. Le musée Condé regroupe l’une des plus importantes collections d’art ancien en France après le Louvre. Le château abrite également le musée vivant du Cheval.

Un château très fréquenté

Ce château est situé au coeur de la forêt de Chantilly, un territoire qui s’étend sur plus de 6 000 hectares et qui fait partie du domaine. Selon Ouest-France, le château possède également d’un parc à la française de 115 hectares réalisé par Le Nôtre, qui a créé les jardins de Versailles, labellisé “Jardin remarquable”.

Crédit photo : iStock

Le château de Chantilly est le site touristique le plus fréquenté du département de l’Oise, avec plus de 500 000 visiteurs chaque année. En plus du château, le site du Ministère de la Culture indique que l’on peut visiter “des appartements richement décorés et une bibliothèque précieuse”.

D’autres monuments français ont obtenu une belle place dans le concours. C’est le cas du phare de Cordouan, en Gironde, qui est arrivé à la deuxième place du classement, et des remparts de Guérandes, dans les Pays-de-la-Loire, qui se placent sur la troisième marche du podium.