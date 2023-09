Voici les plus beaux endroits du monde faits par l'homme, selon des experts

On connait tous les 7 Merveilles du monde : en voici les 49 nouvelles. Des experes ont été approchés par un célèbre média australien afin d'établir un nouveau classement : vous allez en prendre plein les yeux.

Un classement qui remonte à l'Antiquité

Depuis que l'homme a compris qu'il pouvait dessiner et construire, l'Art a toujours été un domaine prédominant pour les civilisations : construire un beau palais témoigne de la puissance et de la richesse culturelle de sa nation… et il y a toujours quelque chose à y gagner, même si la construction dure des siècles et nécessite énormément de risques pour la main d'œuvre.

Dans le monde antique, les Sept Merveilles du Monde ont alors fasciné l'humanité : on y comptait la pyramide de Khéops à Gizeh en Égypte, les jardins suspendus de Babylone, la statue de Zeus à Olympie, le temple d'Artémis à Éphèse, le mausolée d'Halicarnasse, le colosse de Rhodes et le phare d'Alexandrie. Le hic, c'est qu'il n'existe aujourd'hui plus que la pyramide de Gizeh de nos jours !

Un nouveau classement par des experts

Direction donc l'Australie, où le média Sydney Morning Herald, un quotidien bien connu, a décidé d'approcher un groupe d'experts spécialisés dans plusieurs domaines de la création humaine (l'architecture, la botanique, la restauration, etc.) : selon eux, quelles seraient les nouvelles Merveilles du Monde, en 2023 ?

En s'appuyant sur plusieurs critères bien précis, ces experts ont ainsi dressé une longue liste de… 49 Merveilles Modernes. Comme les Sept de l'antiquité, ces 49 nouvelles ont toutes été façonnées de la main de l'homme et concernent donc plein de secteurs précis.

Comme il y en a tout de même beaucoup, nous avons sélectionné 7 lieux parmi les 49. De quoi vous donner quelques idées pour vos prochaines vacances (peut-être même que vous les prenez en septembre !).

Le Musée d'Art Contemporain de Niteroi (Oscar Niemeyer)

Crédit image : iStock

Les Jardins de la Baie de Singapour

Crédit image : iStock

Le Jardin Majorelle de Marrakech

Crédit image : iStock

L'Opéra de Sydney, Australie

Crédit image : iStock

Le danish radio concert hall à Copenhague

Crédit image : iStock

Le musée Solomon R. Guggenheim à New-York

Crédit image : iStock

L'aire de jeu de Toshiko Horiuchi MacAdam à Tokyo

Crédit image : Toshiko Horiuchi MacAdam