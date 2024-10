Situé à 2h de Paris, ce site mythique et inattendu a été élu “monument préféré des Français” en 2024

Lors de l’émission “Le Monument préféré des Français”, un nouveau monument a été couronné le mercredi 18 septembre. Loin des bâtiments traditionnellement historiques, la victoire de ce monument plus moderne a de quoi surprendre.

Lancé en 2014, le programme “Le Monument préféré des Français” a livré son verdict pour sa 7ème édition, le 18 septembre dernier. Ici, pas de Tour Eiffel ni de Mont Saint-Michel ! L’émission a le don de nous faire découvrir des monuments chargés d’histoire plus méconnus du grand public à travers la France.

Parmi les anciens lauréats de l’émission, on trouve notamment le Monastère royal de Brou (2014), le Beffroi d’Arras (2015), la Citadelle de Belfort (2020), la Place Stanislas à Nancy (2021), la Gare transatlantique de Cherbourg et le sous-marin Le Redoutable (2022) et enfin le Château fort de Sedan (2023).

Pour l’année 2024, c’est donc un nouveau site historique qui a été “monument préféré des Français”. Un symbole de la culture française, qui allie tradition et modernité, et donc le sacre en a surpris beaucoup.

Il s’agit du célèbre circuit des 24h du Mans, situé dans la Sarthe, à plus de 2h de route de Paris. Bien plus qu’un simple circuit historique pour les passionnés d’automobile, ce site est aujourd’hui reconnu comme un monument historique français. Le circuit incarne une histoire riche et une tradition bien ancrée dans l’identité nationale.

Les 24h du Mans, 100 ans d’histoire du sport automobile

Son mélange unique entre le sport, l’Histoire et la technologie en font un monument mythique attirant des millions de visiteurs venant des quatre coins du monde. En 2024, le célèbre événement des 24h du Mans a d’ailleurs fêté son centenaire, célébrant l’univers du sport automobile à la française.

Outre les 24h du Mans, le circuit accueille aussi d’autres événements sportifs comme le Grand Prix de moto ou encore les Mans Series. L’Histoire de ce circuit mythique commence en 1906 avec le premier Grand prix de l’histoire autour de la Sarthe. En 1923, les 24h du Mans se déroulent pour la première fois sur des routes à peine bitumées et marquées au sol.

Plébiscités par les pilotes et les constructeurs du monde entier, les 24h du Mans deviennent l’une des courses les plus célèbres du monde à l’instar des 500 miles d’Indianapolis et le Grand Prix de Monaco.

Le circuit du Mans a récolté entre 500 000 et 6000 voix lors du vote public qui s’est déroulé du 12 au 24 juillet dernier par téléphone et en ligne sur le site de l’émission de France Télévisions. Il devance le beffroi de Douai (Nord) et le château de Trévarez à Saint-Goazec (Finistère).