Vous cherchez une destination pour votre prochain séjour ? Pourquoi pas ce village polonais unique en son genre ?

Les lieux atypiques à visiter ne manquent pas, à l’instar de cette gare surélevée d’Osaka qui a été construite autour d'un arbre de 700 ans.

L’Europe abrite également des destinations qui ne laissent personne indifférent. Ce village polonais en est le parfait exemple, avec son étonnante configuration qui remonte au Moyen Âge.

Un village polonais à la configuration particulière

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais le village de Sułoszowa a l’air de sortir d’un conte de fées. Et pour cause : toutes les maisons sont alignées le long d’une seule et même rue. Celle-ci s’étend sur environ 9 kilomètres.

Les habitations sont par ailleurs entourées de parcelles agricoles. Vu du ciel, cet ensemble forme un immense patchwork coloré, ce qui renforce le côté surréaliste de cet endroit.

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Ce petit bourg, situé dans le sud de la Pologne, à environ 35 kilomètres au nord-ouest de Cracovie, est traversé par une route départementale.

Son agencement particulier lui vaut le surnom de la « Petite Toscane », en référence aux paysages agricoles de cette région italienne, réputée pour ses collines et ses champs.

Une organisation qui remonte au Moyen Âge

Mentionné pour la première fois en 1315, Sułoszowa est un village-rue, appelé ulicówka en polonais. Il s’agit d’un village organisé autour d’une longue rue principale. De chaque côté, les maisons sont alignées tout le long, tandis que les champs s’étendent derrière les habitations.

Sułoszowa a conservé sa forme unique en son genre, y compris lorsque 120 fermes sont parties en fumée pendant la guerre au XXe siècle, raconte Linternaute.

Sans réelle surprise, cette destination attire les plus curieux et les férus d’histoire. D’autant plus que la ville a gardé des vestiges du Moyen Âge.

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Une destination qui mêle passé et présent

Les touristes peuvent en effet visiter la forteresse médiévale de Pieskowa Skala. Elle a été construite par le roi polonais Kazimierz III le Grand au XIVe siècle. Pour y accéder, il faut emprunter un sentier en hauteur.

Cette bâtisse renferme une cour en arcades et une loggia extérieure. Les visiteurs peuvent aussi admirer la Massue d’Hercule, un monolithe en calcaire haut de 25 mètres. Cette roche est située à proximité du château.

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Parmi les autres activités, on peut citer le parc national d’Ojców, où les promeneurs peuvent faire de belles balades tout en profitant de magnifiques paysages.

Bien plus qu’une simple destination touristique, Sułoszowa mêle passé et présent sans perdre son charme d’antan. De son côté, ce village suisse a rendu payant l'accès à son ponton après le tournage d'un k-drama.