Ces 7 logements construits à l'aide de containers sont incroyables et disponibles à la location

Avis aux amateurs de voyages insolites, il existe des Airbnb à la location inédits qui proposent de passer la nuit dans des containers. Zoom.

En quête d’une nuit insolite ? On a trouvé ce qu’il vous faut. Comme le rapporte le média Architectural Diest, la plateforme Airbnb propose à la location des logements inédits, et notamment la possibilité de dormir dans des containers aménagés.

Des locations inédites

Parmi les logements les plus insolites, on retrouve une maison container à l’esprit rustique en plein désert mexicain, ou encore une maison container ultra colorée en Californie ou bien un logement de quatre chambres moderne construit à partir de deux containers. Une chose est sûre, ces logements sont inédits. L’avantage de ces constructions ? Elles sont durables et peuvent se construire rapidement.

#1 Un container à El Prado au Nouveau-Mexique

Composé d’une chambre, ce logement réalisé à partir d’un container et situé dans le désert El Prado au Nouveau-Mexique est inédit. Avec ses baies vitrées, la location offre une vue imprenable sur l’extérieur.

Pour réserver, c’est ici.



Crédit : Airbnb

#2 Un container au design décalé au Texas

Grâce à quatre containers, ce logement insolite a été construit rapidement. Sa décoration éclectique et décalée permet aux visiteurs de s’évader le temps d’un week-end dans un univers fun. Le plus ? Le hamac installé sur le toit.

Pour réserver, c’est ici.

Crédit : Airbnb

#3 Un container coloré au cœur de la Californie

Composé de deux chambres, ce logement situé dans le désert de Californie est ultra instagrammable, notamment grâce à sa couleur jaune. Installé en plein désert, il s’offre une vue imprenable sur la nature. Le plus ? Le jacuzzi sur la terrasse.

Pour réserver, c’est ici.

Crédit : Airbnb

#4 Un container cosy en Arizona

Pour les adeptes de logements modernes, cette location offre un intérieur cosy et chaleureux. La maison se compose d’une chambre et d’une salle de bain. Idéale si vous voyagez en couple dans l’Arizona. Le plus ? La piscine XXL.

Pour réserver, c’est ici.

Crédit : Airbnb

#5 Un container moderne avec une terrasse 100 mètres carrés

Grâce à quelques containers, ce logement s’offre un style moderne et une vue somptueuse en pleine nature, dans l’Utah. Le plus ? Sa terrasse de 100 mètres carrés idéale pour une soirée entre amis.

Pour réserver, c’est ici.

Crédit : Airbnb

#6 Une maison moderne

Grâce à deux containers empilés, les propriétaires ont pu construire une maison ultra moderne composée de quatre chambres. Les hôtes l'appellent "la plus grande maison de conteneurs d'expédition de l'Utah" et la surnomment Envase Casa, comme l’indique Architectural Digest.

Pour réserver, c’est ici.

Crédit : Airbnb

#7 Un container maison en pleine forêt

Située en Virginie, en pleine forêt, cette maison au design contemporain a tout pour plaire. Sa terrasse au premier étage, ainsi que le patio à côté de la suite principale, sont des plus.

Pour réserver, c’est ici.

Crédit : Airbnb