Retraite à l'étranger : ce couple a noté chaque dépense pendant un an en Albanie, à deux ils vivent avec moins de 2 300 euros par mois

Jeff et Sandra ont décidé de vivre une retraite nomade à travers le monde, s'installant finalement en Albanie pendant un an

Jeff et Sandra forment un couple de retraités américains qui ont fait le choix de quitter leur pays pour profiter de leur retraite à l’étranger. Après avoir visité plusieurs pays, ils ont décidé de s’installer en Albanie. Un retraité français a lui aussi choisi de vivre sa retraite en Côte d’Ivoire avec un budget de 1 300 euros par mois.

Si vous croisez un Américain et que vous lui parlez d’Albanie, il va certainement penser que vous parlez de la ville d’Albany, qui n’est autre que la capitale de l’État de New York. Pour Jeff et Sandra, deux retraités originaires de l’Oregon, il s’agit du pays des Balkans dans lequel ils ont décidé de poser leurs valises.

Une vie de nomades à travers le monde

Sur leur blog personnel The Mobile Retiree, le couple partage son expérience de la vie en Albanie, mettant en avant les économies qu’ils ont pu faire en un an. Après 20 ans enracinés dans l'Oregon, ils ont revendu leurs biens afin de se lancer dans un voyage autour du monde en 2023.

Leur plan initial était de vivre leur retraite au Panama avec leurs économies mais la réalité des obligations administratives les a poussés à changer leur fusil d’épaule. Ils sont alors devenus nomades, maximisant les visas touristiques de 90 jours au lieu de chercher la résidence permanente. Pendant deux ans, ils ont vécu, entre autres, au Canada, au Costa Rica, en Argentine, en Angleterre, au Portugal et donc en Albanie.

L’Albanie, un eldorado ?

L'Albanie était leur douzième pays en deux ans. Ils ont vécu dans quatre villes pendant 365 jours : Durrës, Pogradec, Saranda et Vlorë. En restant plus longtemps que prévu, ils ont fini par trouver une résidence permanente à Vlorë.

Au total, le couple annonce avoir dépensé près de 30 904,37 dollars (27593,28 euros) en 365 jours à travers ces quatre villes albanaises. Par mois, pour deux personnes, cela représente donc 2 575,36 dollars (2299,44 euros). Si on y ajoute les frais de déplacement entre les villes, le montant total monte à 32 607,61 dollars (soit 29114,03 euros).

Crédit photo :Sandra Mayernik

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Une retraite plus accessible qu’aux États-Unis

Selon eux, un couple d’Américains retraités moyens, à leur image, peut donc vivre confortablement en Albanie pour moins de 3 000 euros par mois.

“Bien qu'aucun conseiller financier sain d'esprit ne nous ait conseillé de le faire, je pense que nous étions au bon stade de la vie pour une retraite anticipée. Notre qualité de vie est bien plus importante pour nous que de gagner plus d'argent”

Jeff et Sandra ont donc opté pour une retraite plus confortable sur le plan financier, quitte à abandonner tout le confort matériel, social et familial qu’ils avaient dans l’Oregon. En outre, Jeff explique également que les soins de santé sont beaucoup plus abordables en Albanie, ce qui n’est pas neutre pour les personnes âgées.