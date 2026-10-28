Ils vendent leur ferme pour vivre dans un ancien camion de pompiers transformé en maison en 40 jours : environ 14 000 euros, et plus de taxe foncière ni de facture d'électricité

En Australie, une famille n’a pas hésité à vendre sa maison pour vivre dans un camion de pompiers aménagé et sillonner le pays, en toute liberté et sans factures.

Par 

Ajoutez-nous sur Google Commentaires
Tom et Candice O’Neill

Sur le papier, Candice et Tom O’Neill avaient coché toutes les cases du « grand rêve australien » : ils se sont mariés, ont acheté une maison et fondé une famille dans la foulée.

Alors que le couple avait tout pour être heureux, il a tout plaqué pour vivre sur les routes à bord d’un camion de pompiers transformé en maison sur roues.

Un mode de vie nomade qu’il ne regrette pas, tout comme cette famille française qui a acheté un ancien bus scolaire de 12 mètres pour parcourir l’Europe.

Un couple se lasse de sa vie marquée par la routine et les factures

Candice et Tom ont eu un vrai déclic à la fin de la trentaine. Ils ont alors commencé à remettre en question les attentes de la société après que la routine a fini par s’installer sous leur toit.

« Chaque jour ressemblait au film "Un jour sans fin" : aller au travail, préparer le dîner, se coucher, et ainsi de suite. On voulait juste sortir de ça », a déclaré Candice à Yahoo Lifestyle.

À l’époque, Candice travaillait dans la vente, tandis que son époux était agriculteur. Ensemble, ils géraient un élevage bovin de plus de 1 000 hectares comprenant une ferme de cinq chambres, un atelier, des chevaux et du matériel agricole.

Tom et Candice O’NeillCrédit Photo : Tom et Candice O’Neill

Le hic ? Le couple commençait à se lasser de cette vie répétitive et dépourvue de spontanéité. Outre ce manque de magie, ces Australiens enchaînaient les longues journées de travail sans pour autant être libres financièrement.

« Il ne restait plus grand-chose une fois que l’on avait payé l’hypothèque, le crédit auto et toutes les dépenses liées à la vie dans une maison, comme les taxes foncières. En gros, on ne faisait que travailler jusqu’à la retraite », a expliqué cette native de Tamworth.

Ils vendent leur maison pour vivre sur les routes

Trop, c’était trop pour les O’Neill, qui ont alors choisi de tourner le dos à cette vie, notamment après avoir traversé quatre années de lutte contre la sécheresse. Peu après, ils ont vendu leur maison et se sont séparés de tous leurs biens.

« Plus je vendais, plus je me sentais à l’aise avec cette idée, et aujourd’hui, tout ce que nous possédons tient dans le véhicule. C’est tellement minimaliste que je me dis encore parfois qu’il y a trop de choses », a déclaré Candice, aujourd’hui âgée de 42 ans.

Avant d’ajouter :

« Ça change complètement votre façon de penser. »

Le premier véhicule du couple, un vieux bus entièrement rénovéCrédit Photo : Tom et Candice O’Neill

Le couple a d’abord acheté un bus et l’a aménagé pour y vivre avec sa fille adolescente pendant deux ans, tout en parcourant l’Australie. Une aventure qui rappelle celle de ces jeunes qui ont transformé un vieux bus scolaire américain.

« Les six premières semaines, j’avais l’impression d’être en vacances, mais après, je me suis dit “Oh mon Dieu, qu’est-ce qu’on a fait ?” », se souvient la mère de famille.

Finalement, tout le monde a fini par trouver son rythme : voyager, travailler, explorer, partir vers de nouvelles destinations.

Au bout de deux ans, leur fille a terminé le lycée et est partie étudier à l’université.

La suite après cette vidéo

La famille achète puis rénove un ancien camion de pompiers en 40 jours

Après le départ de la jeune fille, Candice et Tom ont eu envie de troquer leur bus contre un ancien camion de pompiers devenu depuis un véritable cocon.

Au total, ils ont déboursé 25 000 dollars australiens (environ 14 000 euros) pour acquérir et rénover l’intérieur du véhicule, tout en conservant l’extérieur dans son état d’origine. Les travaux n’ont duré que 40 jours. La transformation d’un véhicule en logement rappelle aussi le projet de Luka et David, qui vivent avec leurs trois enfants dans un bus scolaire aménagé.

@oneillsontherun Truck tour part 3 #exploreaustralia #lapofoz #notgreynomads #travel #Blueheeler ♬ original sound - O’Neills On The Run

Ce logement abrite une petite cuisine équipée d’un micro-ondes, d’une machine à café, d’un grand réfrigérateur avec congélateur, d’un garde-manger, d’un four et d’un lave-linge.

On y trouve aussi un bureau à l’arrière du camion, avec un ordinateur, une bibliothèque murale, une imprimante et une télévision. Le coin salle de bain renferme une douche et des toilettes. Enfin, l’espace couchage dispose d’un lit double. L'intérieur du camion aménagé atteint 2,2 mètres de haut.

Depuis quatre ans, le couple sillonne le pays sans regrets. Et pour cause : ce mode de vie est moins coûteux, puisqu’ils ne paient plus de taxe foncière ni de facture d’électricité, le camion étant alimenté par des panneaux solaires.

Lorsqu'ils sont en déplacement, les Australiens enchaînent les petits boulots en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Pour l’instant, ils profitent à 100 % de leur liberté et n’envisagent pas de revenir en arrière.

« Je me dis simplement : “La vie est courte et le monde est vaste. Ne la passe pas derrière un bureau si tu n’as pas envie d’y être.” C’est ma devise », a conclu Candice.

Suivez-nous sur Google
Australie

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Formée à l’EFJ, école de journalisme, Jenna Barabinot publie pour Demotivateur depuis 2020. Rédactrice généraliste, elle traite l’actualité, les faits de société et les histoires de vie. Ses articles abordent également les animaux, le cinéma et les séries.

À lire aussi
David et Melanie Moor devant leur maison

Retraités, ils installent leur maison de 4 chambres sur le terrain du voisin sans le savoir : ils ont dû la couper en deux pour la déplacer de 100 mètres

 La tiny house construite par Shane pour sa fille et lui, avec environ 20 000 euros

Il construit sa tiny house pour sa fille avec 20 000 euros : son père meurt avant la fin du chantier, il lui laisse un hommage gravé dans le sol

 La tiny house de Sheree au milieu des arbres dans le Queensland

Après sa séparation, elle construit une tiny house XXL pour elle et ses deux enfants : trois chambres, un bureau et environ 124 000 euros

 Rainer Oberle dans la serre de 300 mètres carrés qui abrite sa tiny house

Il construit sa tiny house au milieu d'une serre de 300 m² : il y cultive ses légumes et en vend une partie à un restaurant

 La maison en question

Cette maison semble banale vue de l'extérieur, mais elle cache un secret à couper le souffle

 Ce couple a transformé un vieux camion Coca-Cola en adorable maison roulante et son intérieur va vous émerveiller

Ce couple a transformé un vieux camion Coca-Cola en adorable maison roulante et son intérieur va vous émerveiller