Cet hôtel de rêve au pied du mont Fuji offre une expérience unique entre luxe et retour à la nature

Vous ne savez pas encore où partir pour vos prochaines vacances ? Et si vous tentiez l'expérience du glamping dans un cadre d'exception, sur les rives du lac Kawaguchi et en face du mont Fuji, au Japon ?

Lorsque vient le temps de choisir une destination de voyage, il n'est pas rare d'être perdu face à la multitude de choix disponibles. Que ce soit au niveau du climat, de la topographie, ou encore de la formule d'hébergement, il y a autant d'options possibles que de voyageurs. Mais nous vous proposons aujourd'hui de découvrir une expérience unique dont vous vous souviendrez toute votre vie.

Une expérience de glamping unique au coeur du Japon

Crédit photo : Hoshinoya Fuji

Pour cela, direction le Japon et plus précisément dans la région du mont Fuji. C'est ici que se situe l'hôtel Hoshinoya Fuji, qui propose des séjours de "glamping" (contraction des mots glamour et camping), pour permettre à ses hôtes de profiter de tous les avantages d'un hôtel de luxe, en conservant un lien privilégié avec la nature.

Crédit photo : Hoshinoya Fuji

L'aventure commence à la réception, située au pied de la montagne où l'hôtel a été construit. De là, des jeeps viennent chercher les hôtes afin de les emmener jusqu'à leur chambre. Et ces chambres justement, ne vous laisseront pas indifférent. Conçues par l'architecte japonaise Rie Azuma, ces cabanes de luxe bénéficient de tout le confort nécessaire et d'une vue imprenable sur le mont Fuji. Vous pourrez par exemple prendre votre bain ou vous réveiller en admirant le paysage idyllique, pour un moment hors du temps.

Des activités au plus proche de la nature

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cassio (@cass.dalle)

Mais l'expérience continue aussi en dehors des chambres. Car c'est également par les services et activités proposés que l'hôtel se démarque. Dans l'idée de proposer une expérience de camping haut de gamme, Hoshinoya a pensé à tout. Que ce soit en coupant du bois pour préparer le feu dans lequel vous ferez griller vos chamallows le soir venu, en assistant à un concert intimiste au coeur de la forêt, en éveillant votre corps et vos sens avec une séance de stretching, ou en participant à une excursion privée en canoë au petit matin, vous ne vous serez jamais senti aussi proche de la nature.

Crédit photo : Hoshinoya Fuji

Et si vous êtes amateur de bons plats, là aussi l'hôtel a pensé à vous. Hoshinoya propose en effet une cuisine variée et inspirée de la vie en plein air. Vous pourrez par exemple profiter d'un petit-déjeuner livré directement sur votre balcon, ou d'un repas cuisiné par un chef dans des fours hollandais et des poêles en fonte individuelles. Quant aux plats en eux-mêmes, ils vous permettront de déguster de la venaison fumée, du poisson ou encore des légumes de la région.

Crédit photo : Hoshinoya Fuji

Vous l'aurez compris, Hoshinoya Fuji est donc le mélange parfait entre l'expérience du camping et le luxe des grands hôtels. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir le Japon et d'entreprendre l'ascenscion du mont Fuji, vous savez désormais où passer la nuit durant votre séjour !