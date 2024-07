Voici la raison pour laquelle tous les touristes veulent aller au Japon en ce moment

Le Japon bat des records de fréquentation. Mais pour quelle raison tous les touristes décident-ils de se rendre dans ce pays ? Réponse.

Au moment de partir en vacances, certaines personnes décident d’organiser un grand voyage sur une ou plusieurs semaines pour découvrir un pays étranger. Il existe de nombreux territoires à explorer dans le monde, mais l’un d’eux attire particulièrement les visiteurs depuis plusieurs mois.

Il s’agit du Japon, un pays qui intrigue pour sa culture si différente de la nôtre, ses temples majestueux et ses paysages à couper le souffle. Récemment, le Japon a battu des records de fréquentation puisque 18 millions de touristes étrangers se sont rendus dans ce pays au premier semestre 2024. Mais pourquoi tant de personnes décident de poser leurs valises au Japon ?

Une fréquentation en hausse

Le Japon attire pour de nombreuses raisons. Sur place, vous découvrirez une culture et un mode de vie uniques et ferez le plein de savoureux petits plats locaux. En plus de cela, le Japon regorge de paysages à couper le souffle, comme le célèbre Mont Fuji. Les grandes villes comme Kyoto et Tokyo offrent également un dépaysement total et attirent de nombreux touristes.

Mais si le Japon plaît tant, c’est avant tout pour la faiblesse du yen, la monnaie japonaise. En effet, pas besoin de se ruiner pour voyager au Japon : hormis le coût des billets d’avion, la vie sur place n’est pas chère grâce à l’euro. À titre de comparaison, 100 yens au Japon équivalent à 0,50 centimes en France. Pour 100 euros, vous avez donc 17 136 yens. De quoi payer un hébergement, de la nourriture et des souvenirs sans se ruiner. Le bon plan pour les vacances !