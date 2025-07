20 ans d'histoires, 20 ans d'innovations : la Tente 2 Seconds fête ses 20 ans cette année !

La révolution signée Decathlon célèbre son 20e anniversaire cette année. Et depuis son lancement en 2005, la Tente 2 Seconds de la marque Quechua a complètement transformé l’expérience du camping. On revient sur son histoire extraordinaire.

Il y a quelques semaines, je reçois un mail de Decathlon. Et là, c’est le coup de vieux : la Tente 2 Seconds fête ses 20 ans. Je me souviens encore quand cette (petite) révolution a fait son entrée dans l’univers du camping. En même temps, imaginez : c’est ENFIN la promesse d’une tente qui se jette et se monte en deux secondes.

Crédit : Decathlon

Fini les galères avec les tentes de type canadiennes ! Fini le montage interminable accompagné (encore une fois) de disputes parce qu’on s’est trompé… Avec la Tente 2 Seconds, “ça laisse du temps pour créer des souvenirs plutôt que monter la tente”. Et ce n’est pas pour rien qu’elle a été vendue à plus de 8 millions d’exemplaires depuis sa création en 2005.

Mais remontons à la genèse du projet. Si la tente fait sa première apparition en 2005 dans les rayons, l’idée serait née deux ans plus tôt. Et c’est dans l’équipe de l’ingénieur français, Jean-François Ratel, que se trouve un homme à l’origine (entre autres) de cette révolution : Abderrahman El Elaammari, aka Abi, ingénieur produit Decathlon. Ce fils d’éleveurs de chameaux né sous une tente explique : “Pendant mes sorties, j’ai remarqué qu’après une journée de marche, les gens ne voulaient pas perdre de temps pour monter leur temps, ils préféraient le garder pour regarder les étoiles, se raconter des histoires… Dans leurs rêves, ils souhaitaient une tente qui se jette et se monte toute seule”. Ce natif du désert marocain donne l’idée à son chef qui demande alors à ses équipes : “Je veux une tente qui fait waouh”.

Le seul et unique Abi ! Crédit : @mathieukoiko

Il aura fallu deux ans aux équipes Quechua basées au pied du Mont-Blanc (à Passy plus précisément) pour réaliser ce défi un peu fou. Ce sont plus de 40 collaborateurs qui ont réussi à monter ce projet et aujourd’hui, elle est vendue dans quelque 1819 magasins à travers 73 pays dans le monde entier.

3 ans de développement, 4 brevets et plus de 500 modèles plus tard, la Tente 2 Seconds Quechua fait des millions de campeurs heureux !

Crédit : Decathlon

20 d’aventures, et ce n’est pas fini

Parce que l’innovation est au cœur des stratégies chez Decathlon, la Tente 2 Seconds n’a pas cessé de se réinventer. Pourtant, “réinventer la 2 Seconds, c’est compliqué”, confie Mathieu, à la tête du centre d’innovation chez Decathlon. “On n’est jamais arrivé au bout du concept, c’est un éternel recommencement. Notre graal ? Trouver la nouvelle histoire.”

Premiers dessins du prototype de la 2 Seconds. Crédit : Decathlon

Et la nouvelle histoire, Quechua n’a eu de cesse de la trouver. Depuis 2005, 500 modèles de la 2 Seconds ont été développés ! Si à l’origine la tente 2 Seconds avait été baptisée “Flash”, elle a en tout cas séduit dès son lancement. Un an plus tard, les équipes Quechua présentent la 2 Seconds Air, la tente qui respire, puis en 2012, la technologie “Fresh” (réduction de chaleur) vient agrandir la famille des 2 Seconds.

En 2014, c’est le service de personnalisation qui va séduire les milliers de campeurs (et autres utilisateurs de la tente). Puis en 2016, la 2 Seconds va devenir “Fresh & Black”, une technologie permettant de garder la fraîcheur et l’obscurité dans ses tentes pour des nuits plus longues et plus reposantes. Dernière innovation brevetée : la Tente 2 Seconds Easy en 2020, avec son bouton-poussoir et sa structure repensée, qui redéfinit la rapidité et la simplicité.

Les évolutions de la Tente 2 Seconds. Crédit : Decathlon

Pour son vingtième anniversaire cette année, c’est l’occasion de (re)découvrir la Tente 2 Seconds avec ses nouveaux designs et coloris, dont 3 séries limitées !

Chez Decathlon, on est sûr d’une chose : il suffit de deux secondes pour vivre une aventure unique. Alors laquelle sera la vôtre avec la tente la plus iconique du monde ? Racontez-nous vos meilleures (ou pires) expériences !

Mon meilleur souvenir avec la 2 Seconds ? Sans aucun doute cette nuit passée sur les toits de Paris pour fêter les 20 ans de la célèbre tente ! Une expérience pour le moins insolite qui restera gravée en moi. Merci pour ça Decathlon !

Merci aux équipes Decathlon pour cette nuit insolite sur les toits de Paris ! Crédit : Célia Papaïx