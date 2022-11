Cette maison flottante, autosuffisante à la pointe de la technologie est incroyable

Avez-vous déjà vu une maison flottante ? Située au Panama, cette propriété est insolite. Découverte.

Envie de voyager ? Cette maison flottante au Panama est la première propriété flottante et autosuffisante au monde. Respectueuse de l’environnement, cette maison insolite construite par Ocean Builders appelée SeaPod est également résolument moderne. Alors qu’elle affiche un extérieur aux allures de navette spatiale, l’intérieur rétro-futuriste et très lumineux avec des murs blancs et du mobilier épuré.



Crédit : Ocean Builders



Une maison révolutionnaire

À l’intérieur, un anneau intelligent personnalisé contrôle plus de 150 technologies intelligentes, comme l’indique Architectural Digest. Cela permet aux propriétaires de configurer la maison selon leurs préférences spécifiques, comme le choix de la musique par exemple. Cette maison flottante fait 77 mètres carrés. Deux SeaPod existent dans le monde aujourd’hui.



Autre avantage de cette propriété flottante : sa vue panoramique sur la nature. Combien ça coûte ? Pour s’offrir un SeaPod, il faut débourser entre 295 000€ et vont jusqu'à 1,5 million d’euros, en fonction du modèle et de la superficie. Et il faut avouer que cela donne envie !



