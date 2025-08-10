Ce ranch, qui fait 4 fois la taille de New York, est à vendre pour 68 millions d'euros

Aux États-Unis, plus précisément dans le Wyoming, un ranch gigantesque est en vente pour la coquette somme de 80 millions de dollars.

Le ranch Pathfinder cherche son nouveau propriétaire. Situé dans le Wyoming (États-Unis), ce bien immobilier d’exception affiche des dimensions gargantuesques.

Comme le rapporte le New York Times, il fait quatre fois la taille de…New York. Cette ferme XXL d’environ 3700 km² (contre 1 213 km² pour la Grosse Pomme) est à vendre à un prix étourdissant : 79,5 millions de dollars, soit 68 237 414 d’euros.

L’annonce comprend quatre propriétés distinctes qui s’étendent sur quatre comtés et couvrent plus de 1 % du Wyoming. Celles-ci sont actuellement louées à des exploitations commerciales d’élevage bovin.

Niché au cœur des montagnes Rocheuses, le ranch détient 32 km de la rivière Sweetwater et offre une vue magnifique sur des prairies verdoyantes.

« C’est une opportunité incroyable »

Cette propriété possède aussi une église, des logements pour les employés et des plusieurs magasins et dépendances.

« On pourrait décrire le ranch Pathfinder pastoral. C’est une vaste étendue de prairies, d’armoises (plantes herbacées, ndlr), de corridors fluviaux, d’animaux sauvages et, tout simplement de liberté », a indiqué Scott Williams, courtier associé chez Swan Land Company, qui représente l’annonce.

La maison principale abrite neuf chambres et sept salles de bain. Une autre bâtisse comprend six chambres et quatre salles de bain.

« C'est une opportunité incroyable et rare pour les éleveurs de bétail modernes de l'Ouest américain, et elle attirera l'attention des acheteurs de ranchs les plus fortunés (…), ou celles et ceux qui veulent disposer d’espaces ouverts et d’air frais », a conclu M. Williams.

À noter que le terrain est soumis à des clauses historiques visant à préserver son caractère.