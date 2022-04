Les 15 plus beaux villages médiévaux en France

Replongez dans l’histoire ancrée du Moyen Âgeen partant à la découverte des villages médiévaux en France. Voici le top des plus beaux sites à visiter.

Le village de Collonges-la-Rouge en région Nouvelle-Aquitaine

Une des plus belles ruelles du village de Collonges-la-Rouge. Crédit : guy-ozenne

C’est dans le département de la Corrèze, en région Nouvelle-Aquitaine, que vous trouverez ce beau village médiéval. Il est surnommé la cité aux 25 Tours à cause de ses castels et de ses tours fortifiées. Ses petites ruelles médiévales et sa belle couleur rouge lui confèrent un énorme charme et rendront votre visite atypique.

Le village de Collonges-la-Rouge est le point de départ idéal pour partir à la découverte du riche patrimoine de la région. Ses chemins de campagne et son paysage pittoresque séduiront les randonneurs. Ce village vous invite aussi à flâner tranquillement dans ses rues parsemées de boutiques et de restaurants. Vous y ferez quelques emplettes et dégusterez des plats concoctés avec des produits de terroirs frais et savoureux.

Voici les activités et visites à ne pas manquer pendant votre séjour à Collonges-la-Rouge :

Visite de la Maison de la sirène ;

Visite de l’église romane ;

Découverte de la halle couverte et du four ;

Balade autour de la chapelle des Pénitents Noirs ;

Découverte des vitraux d’art contemporain du village.

Le village de Pérouges situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

Des maisons en pierre atypiques dans le village de Pérouges. Crédit : aurelienantoine

Laissez-vous séduire par ce petit village perché situé à seulement une demi-heure de Lyon, dans le département de l'Ain. Construit au 6 ou 7esiècle, il figure parmi les plus beaux villages de France. Depuis de nombreux siècles, ce site fait rêver. Lorsque vous visitez ce bijou de la France, vous vous immergerez en plein cœur de son histoire médiévale. Le décor et l’historique surprenants de ce haut patrimoine national vous donneront une image claire du Moyen Âge et du mode de vie des habitants du village à cette époque. Des visites guidées pour découvrir le musée sont souvent organisées.

Le tourisme au village de Pérouges joue un rôle important pour l’économie du pays. Chaque année, des fêtes et des festivals y sont organisés pour divertir les visiteurs venant des quatre coins du monde. Pendant le mois de juin, par exemple, petits et grands sont embarqués dans une ambiance atypique et profiteront de spectacles et défilés en tout genre. Au printemps, un festival de musique se tiendra au cœur de la cité médiévale et dans différents endroits situés aux alentours.

Le village de Moncontour situé au sud de Saint-Brieuc

Une jolie ruelle pavée dans le village de Moncontour. Crédit : RolfSt

Pendant vos vacances en Bretagne, le village de Moncontour figure parmi les incontournables. Il se trouve à seulement 25km au sud de Saint-Brieuc. Son principal attrait réside dans son architecture datant d’une autre époque. Ses imposants remparts du XIIIe siècle et du XVe siècle sont restés intacts et continuent à décorer majestueusement cette ville empreinte d’histoire. Son hôtel de ville et sa vieille église figurent parmi les monuments à ne surtout pas manquer pendant vos heures de visite.

Moncontour est l’un des villages les plus anciens de France. Cependant, plusieurs structures modernes y sont présentes pour rendre votre séjour inoubliable. Vous y trouverez notamment plusieurs boutiques de souvenir, des restaurants et des hôtels pour poser vos valises.

Le village de Limeuil en Dordogne

Un des endroits prisés pour profiter d’une vue panoramique sur le village de Limeuil. Crédit : Adriano Canovi

Si vous programmez des vacances dans la région Nouvelle-Aquitaine, n’oubliez pas de passer dans ce village. Il est idéal pour vivre des moments de partage et de découverte en famille. Au cours d’une visite guidée de ce patrimoine, les experts en tourisme vous feront une joie de vous partager leurs connaissances sur les vikings ainsi que sur la G de Cent Ans.

Pendant votre promenade dans le village médiéval de Limeuil, vous aurez l’occasion d’admirer de belles maisons en pierre situées dans de petites ruelles fleuries. Vous aurez aussi le privilège de contempler les vestiges de la ville et profiterez d’une vue imprenable sur le Périgord Noir. Profitez de vos visites pour explorer les plus beaux châteaux de la Dordogne : le château de Bridoire, le château des Millandes, le château de Puymartin…

Le village de Baux-de-Provence dans la vallée des Alpilles

Le village de Baux-de-Provence vu du ciel. Crédit : dislentev

La vue panoramique offerte par ce village figure parmi ses principaux attraits. Il s’agit d’une cité médiévale perchée sur l’une des plus belles vallées du pays. Laissez-vous séduire par ses trésors architecturaux et ses habitants chaleureux. Sur cette vallée, vous aurez aussi une occasion de contempler les ruines majestueuses de la cité morte, l’un des monuments incontournables pendant vos vacances dans cette région.

Dans le château médiéval du village de Baux-de-Provence, vous ferez la découverte de nombreuses structures datant d’un autre siècle dont la jolie chapelle de Sainte-Blaise, le donjon, les tours… Vous y observerez également de charmantes maisons à l’image du Moyen Âge.

Le village de Conques à Aveyron

Une demeure ancienne dans le village de Conques. Crédit : MIMOHE

Au pied de la rivière Dourdou, dans l'Aveyron, vous trouverez ce petit village lointain inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Si vous êtes en quête de dépaysement, vous adorerez vous balader dans ses ruelles pavées situées en plein cœur d’une nature chatoyante. Ses fontaines romanes et ses maisons aux toitures atypiques vont vous subjuguer et vous propulser dans une ambiance mélancolique.

Lors de votre visite du village de Conques, n’oubliez surtout pas de passer dans son église abbatiale. Cet édifice a été construit au VIe et XIIIe siècle. Il se compose plusieurs vitraux contemporains qui sont des œuvres du célèbre Pierre Soulages. 124 personnages sculptés et 250 chapiteaux sont aussi présents sur place.

Le village de Locronan dans le Finistère

La Chapelle de Notre Dame de Bonne Nouvelle dans le village Locronan. Crédit : LianeM

Parmi les villages classés parmi les plus beaux de France, vous retrouverez aussi le village de Locronan. Il s’agit d’un point de rendez-vous pour les amoureux d’histoire et de culture. Cette cité médiévale se caractérise par ses différentes structures en granit, ses demeures datant de la renaissance et son église conçue au XVe siècle. Lors de votre visite guidée des lieux, vous aurez le privilège d’être accompagné par un guide passionné et bienveillant.

À part visiter les monuments présents dans ce village, d’autres activités vous attendent pour un séjour incomparable. Vous pourrez notamment profiter d’un pique-nique en famille dans le magnifique jardin de Locronan, manger dans un restaurant du coin, faire des achats dans les différentes boutiques de souvenir…

Le village Hautpoul situé dans la commune de Mazamet

De belles maisons anciennes construites pendant le Moyen Âge. Crédit : RolfSt

Hautpoul est aussi un village à visiter absolument pendant vos vacances ou vos week-ends en famille. Niché sur la Montagne Noir, il vous offre une magnifique vue sur la nature luxuriante et les autres villages qui le borde. Les plus sportifs adoreront pratiquer la randonnée pédestre à travers les sentiers battus du site. Pour une belle poussée d’adrénaline, une grande passerelle surplombant la forêt de Hautpoul a été installée depuis le mois de septembre 2018. Cette toute nouvelle attraction séduira petits et grands.

Pour vous faire découvrir la beauté de ce patrimoine, l’office du tourisme a restauré les promenades nocturnes avec comme seuls éclairages, les feux ardents des flambeaux. Ce périple vous fera revivre les légendes les plus contées dans ce village.

Le village de Saint-André-Allas, entre Sarlat et les Eyzies

Une magnifique forteresse datant d’une autre époque. Crédit : Yvan Tessier

Ce village typique du Périgord figure aussi parmi les plus beaux. Il abrite deux belles églises et un château médiéval à l’infrastructure originale. Au cours de votre promenade dans les jolies ruelles paisibles de ce village, vous découvrirez des cabanes en pierres sèches datant du moyen-âge et dont les toitures ont résisté au temps.

La randonnée figure parmi les meilleures activités à faire sur place. Vous pourrez y réaliser quelques boucles de randonnée, à pied ou en VTT. Entre la boucle des Mais qui s’étend sur 8,9km, et la boucle des Feuillardiers, longue de 7km, vous n’aurez qu’à faire un choix. Et pourquoi pas un voyage en van ?

Le village de Bourg en région Nouvelle-Aquitaine

Un petit village perché avec vue panoramique.Crédit : Gerard de Angelis Roger

Ce petit village ancien situé sur la rive droite de la Gironde accueille des milliers de visiteurs chaque année. La raison est qu’il fait preuve d’une beauté légendaire et propose d’innombrables activités ludiques à faire avec vos proches. Entre les visites guidées, les promenades au bord du lac et les soirées conviviales dans un restaurant traditionnel, vous ne risquez pas de vous ennuyer pendant votre séjour.

Le village de Bourg est aussi réputé pour ses vins. Pendant votre passage, vous aurez la chance de déguster les grands classiques qui font sa renommée : le vin rouge, le vin blanc et le vin rosé.

Le village d’Yvoire en Haute-Savoie

Une jolie maison en pierre dans la Haute-Savoie. Crédit : Ludovic Debono

Avec ses 700 ans d’histoire, cette cité médiévale vous réserve une journée riche en nouvelles découvertes. Vous la trouverez en Haute-Savoie, sur la rive du lac Léman. Au cours de votre visite, vous découvrirez plusieurs monuments au charme exceptionnel, dontle Jardin des 5 Sens et la forteresse construite en XIVe.

Une journée dans ce village, c’est aussi une occasion de chiner dans de jolies boutiques de souvenir pour trouver le cadeau parfait à offrir à vos proches. Après une journée bien remplie, vous pourrez prendre du plaisir à savourer de bons plats traditionnels et concoctés avec des produits de terroir dans les restaurants atypiques du village.

Le village de Vézelay dans l'Yonne

Le village de Vézelay vu du ciel. Crédit : Philippe DEVANNE

Vézelay est aussi un des plus beaux villages médiévaux de France. Il est bordé d’une belle verdure qui vous invite à la détente. Une fois sur ce site perché, vous pourrez admirer un panorama digne des cartes postales. En effet, cet endroit vous propose une vue imprenable sur la crête ciselée de la basilique Sainte-Marie-Madeleine.

Une belle collection de maisons vigneronnes et de demeures construites durant la renaissance se trouve juste au pied de la colline. Elle vous impressionnera par sa beauté et son authenticité. Le village de Vézelay est aussi un haut lieu de pèlerinage. Chaque année, de nombreux groupes de croyants viennent dans cet endroit pour prier.

Le village de Provins en Seine-et-Marne

Des demeures anciennes originales.Crédit : Fabianodp

Si vous habitez Paris et les alentours, ne manquez pas le village de Provins. Il se situe entre Paris et Troyes. Cette cité médiévale est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle vous réserve bien des surprises. Vous y découvrirez notamment de magnifiques remparts, un donjon surplombant la campagne environnante et une grange aux dimes typique de la période médiévale.

Tous les mois de juin, une fête médiévale est organisée dans cette cité. Celle-ci a pour objectif de vous faire découvrir la musique, la danse et les traditions des villageois pendant le moyen-âge et la renaissance.

Le village de Dole dans le Jura

L’église de Dole. Crédit : Adrian Popescu

Ce beau village se trouve près de Dijon. Si vous souhaitez vous évader et profiter pleinement de vos congés, ce lieu d’exception saura vous satisfaire. Cette ancienne capitale de la Franche-Comté a reçu le label « Ville d’art et d’histoire »en 1992. Pour une visite réussie, vous pouvez vous rendre à l’office du tourisme et demander l’itinéraire du Chat Perché. Il s’agit du meilleur circuit pour découvrir toutes les facettes cachées de cette cité.

Outre sa grande beauté, cette ville médiévale est aussi réputée pour sa gastronomie. N’hésitez pas à vous poser dans l’un des restaurants sur place pour déguster le savoir-faire de ses chefs étoilés.

Le village de Saint-Guilhem-le-Désert au nord de Montpellier

Des jolies maisons situées entre ciel et montagne. Crédit : rahan1991

Ce village est classé parmi les plus grands sites de France. Ce petit coin a été gâté par dame nature. Avec ses verdures et ses ruelles fleuries, il vous promet des promenades enrichissantes et des plus rafraichissantes.

Voici les incontournables à voir pendant votre visite du village Saint-Guilhem-le-Désert :