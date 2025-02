Cette plage corse fait partie des 25 meilleures plages au monde, selon un classement Tripadvisor

Le site de voyage Tripadvisor a révélé son classement des 25 meilleures plages au monde. Parmi elles se trouve une plage corse paradiasique.

Quand on part en vacances, il peut être difficile de savoir où aller pour voir les plus belles criques et plages de sable fin. S'il existe des plages de rêve en France, il n'est pas toujours facile de les dénicher. Pour vous aider, vous pouvez vous rendre sur Tripadvisor, une entreprise de réservation et guide de voyage qui vous permet de lire les avis et conseils donnés par les visiteurs.

Chaque année, Tripadvisor fait un classement des plus belles plages du monde via le Travelers’ Choice Awards (le prix du choix des voyageurs). Ce classement est réalisé selon les avis positifs et les opinions des visiteurs.

“Ce titre récompense les sites qui se distinguent par leur excellence dans le domaine du voyage. Il est décerné aux sites qui reçoivent un grand nombre d’avis et d’opinions de la part de la communauté Tripadvisor sur une période de 12 mois. Sur nos 8 millions d’annonces, moins de 1% atteignent ce niveau”, peut-on lire sur le site internet de Tripadvisor.

Crédit photo : iStock

Cette année, dans le classement des meilleures plages au monde se trouve une magnifique plage corse. Voici laquelle.

Une plage paradisiaque en Corse

Il s’agit de la plage de Palombaggia, située près de Porto-Vecchio, dans le sud de la Corse. Cette plage idyllique est arrivée en 17ème position des meilleures plages au monde.

“Bordée de pins, la plage de Palombaggia est un lieu de détente en bord de mer. L’eau calme est parfaite pour la baignade et la plongée avec tuba, et il y a beaucoup d’espace pour bronzer sur l’immense plage de sable. Promenez-vous le long des rochers rouges et, en fin de journée, mangez un morceau dans l’un des restaurants de la plage”, déclare Tripadvisor, selon des propos relayés par BFMTV.

Crédit photo : iStock

Avec son eau turquoise, ses pins parasols, ses roches rouges et sa longue étendue de sable blanc, cette plage séduit les touristes. En première position du classement, on retrouve la plage d’Elafonissi, en Crête, qui éblouit les visiteurs avec son sable rose, son eau limpide et ses montagnes.

Crédit photo : iStock

En deuxième position se trouve la plage de la banane à Phuket, en Thaïlande. Puis, à la troisième marche du podium, on retrouve la plage de l’Aigle à Aruba, une île néerlandaise de la mer des Caraïbes. Avec son sable blanc et doux, son eau turquoise et ses palmiers, elle fait rêver les visiteurs et rivalise avec la plus belle plage d'Europe.

Vous connaissez désormais les plages à ne pas manquer pour vivre des vacances de rêve.