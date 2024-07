Arrêtez tout ! Cette plage de rêve vient d'être élue la plus belle d'Europe et on comprend pourquoi !

Un site spécialisé a établi le classement des 50 plus belles plages du monde. Le premier représentant européen est extrêmement bien placé.

Les belles plages de sable blanc et les eaux turquoises font rêver beaucoup de monde. Ces paysages magnifiques semblent inaccessibles. Car on croit à tort qu’ils ne se situent que dans les Caraïbes ou en Polynésie.

Pourtant, nul besoin de se rendre à l’autre bout du monde pour profiter et contempler ces plages. Il y en a bien plus proche que vous ne le pensez. C’est ce que nous rappelle le site The world’s 50 best beaches, soit Les 50 meilleures plages du monde en Français, qui vient de dévoiler son classement des plus belles étendues de sable au monde.

C’est bien une plage des Caraïbes qui arrive en première position puisqu’elle est située dans les îles vierges américaines. Elle est suivie par une autre plage, la plus belle d’Europe.

La première plage européenne du classement mondial

Crédit photo : Gabriele Maltinti/ iStock

La deuxième plus belle plage du monde est celle de Cala Mariolu, en Sardaigne. Située au milieu de rochers et de criques, la plage de la commune de Baunei est à couper le souffle. La plage semble coupée du monde puisqu’elle n’est accessible que par bateau ou par des sentiers de randonnée. Et oui, visiter l’une des plus belles étendues de sable, ça se mérite.

Si vous avez la chance d’y aller, vous ne résisterez pas à l'envie de piquer une petite tête dans cette eau saphir magnifique. Il n’y a pas à dire, ça sent bon l’été et la détente. La plage de Meads Bay, située à Anguilla, en territoire britannique d’outre-mer complète le podium. Pour établir ce classement, le site explique : « Notre liste 2024 est l'aboutissement d'innombrables journées passées par nos juges, nos ambassadeurs de plage et l'équipe des 50 plus belles plages du monde à explorer les plages du monde entier ». On peut dire que leur métier fait des envieux.

Vous voilà prévenus. Si vous n’avez pas encore décidé où passer vos prochaines vacances, optez pour la Sardaigne et ses plages de rêve.