Cette plage interdit les parasols aux personnes âgées de 10 à 65 ans, les vacanciers sont furieux

Cet été, les vacanciers âgés de 10 à 65 ans auront l’interdiction de planter un parasol dans le sable d’une plage très fréquentée. Une décision radicale qui ne fait pas l’unanimité.

Quand on va à la plage, nous sommes nombreux à emporter avec nous une serviette, un transat et un parasol pour nous protéger du soleil. Cependant, cela ne sera bientôt plus possible sur une plage publique fréquentée.

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En Italie, les vacanciers ont généralement l’obligation d’aller sur des plages publiques, souvent bondées, car les plages privées sont interdites au public. Bien qu’il existe une astuce pour profiter de ces plages privées, les vacanciers se regroupent majoritairement au même endroit.

Le parasol interdit sur la plage

Mais cette année, la plage de Punta Molentis, située à Villasimius dans le sud-est de la Sardaigne, pourrait être désertée. En effet, la municipalité a pris une décision radicale pour faire fuir les vacanciers. Cet été, les personnes âgées de 10 à 65 ans auront l’interdiction de planter un parasol dans le sable pour se protéger du soleil, comme l'indique la ville dans un communiqué. Ainsi, seules les vacanciers de moins de 10 ans ou de plus de 65 ans en auront le droit.

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Mais ce n’est pas tout. En plus de laisser leur parasol chez eux, les vacanciers devront payer 10 euros pour accéder à la plage. Il sera également interdit d’installer des tonnelles, des tentes ou tout autre abri sur le sable, et ce jusqu’à la fin du mois d’octobre.

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Préserver la plage

Si les autorités ont imposé ces règles, c’est dans le but de préserver la plage, un site naturel réputé dont l’environnement est fragile. En effet, la plage est menacée par l’activité humaine, les feux de forêt et les conditions métérologiques maritimes extrêmes. En interdisant les parasols, la ville veut faire fuir les touristes pour protéger la plage.

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Comme l’on pouvait s’y attendre, cette décision ne plaît pas aux vacanciers, furieux de ne pas avoir le droit de s’abriter du soleil. La nouvelle a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux.

“Pour venir à la plage avec un parasol, je dois soit amener mon grand-père, soit avoir un enfant d’ici demain ?”, “Pour planter un parasol, je dois louer un enfant ?” ont réagi les internautes sur les réseaux sociaux, entre amusement et indignation.

En étant trop exposés sur cette plage, de nombreux vacanciers redoutent l’insolation et les cancers de la peau et ont ainsi pris la décision de ne pas revenir sur la plage. Pari réussi pour la municipalité.