Elle bat les États-Unis et l'Autriche et redevient pour la 11e fois la « meilleure station de ski au monde » : cette station est française

Vous cherchez la meilleure station de ski pour passer de bonnes vacances d’hiver ? Rendez-vous dans la “meilleure station de ski au monde”, située en France.

L’hiver approche et pendant cette saison, de nombreux Français prennent quelques jours de repos pour aller faire du ski. Que ce soit en famille ou entre amis, les vacances à la neige sont idéales pour faire de la luge, du ski, manger des plats réconfortants et se détendre.

À huit jours de l’ouverture officielle des pistes de ski de Val Thorens, vous êtes peut-être à la recherche de la meilleure station pour passer vos vacances d’hiver. Pour vous aider, voici une information qui devrait vous intéresser.

La meilleure station de ski au monde

Une station de ski française vient de décrocher le titre de “meilleure station de ski au monde” pour la onzième fois. Ce titre a été décerné par les World Ski Awards 2026.

Il s’agit de la station de Val Thorens, située en Savoie. À 2 300 mètres d’altitude, cette station appartient au domaine skiable des 3 vallées qui regroupe six autres stations : Courchevel, Méribel, Brides-les-Bains, Saint-Martin-de-Belleville, Les Menuires et Orelle. Il s’agit du domaine skiable le plus important au monde avec ses 600 kilomètres de pistes reliées entre elles.

“Une sacrée performance”

La nouvelle concernant Val Thorens a été partagée par la station sur ses réseaux sociaux, en reprenant le design du prochain opus du jeu GTA.

“On aura été élue meilleure station de ski au monde pour la 11ème fois avant même la sortie de GTA 6, et ça, c’est une sacrée performance ! On ne sait plus comment vous remercier après toutes ces années, mais du fond du coeur, merci”, a commenté la station sur Instagram.

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Une station de qualité

Si cette station a reçu ce titre, c’est pour de nombreuses raisons. Elle cumule 150 kilomètres de pistes de ski et bénéficie d’une neige de qualité pendant toute la saison hivernale, contrairement aux autres stations de moyennes montagnes. En plus de cela, cette station propose des forfaits abordables : comptez entre 66,10 et 73,50 euros par adulte pour une journée de ski sur le domaine traditionnel.

“Notre quête permanente de l’innovation et l’énergie collective qui anime Val Thorens continuent de faire vibrer le coeur des skieurs du monde entier”, a indiqué Vincent Lalanne, directeur de l’office de tourisme du Val Thorens.

Dans le classement des meilleures stations de ski au monde, Val Thorens a devancé Deer Valley aux États-Unis, et Kitzbühel en Autriche. L’ouverture de la station de Val Thorens est prévue pour le samedi 21 novembre, tandis que les 3 vallées accueilleront leurs premiers skieurs le 5 décembre prochain.