Cette célèbre station de ski française est élue “meilleure station de ski du monde” pour la dixième fois

La station de Val-Thorens

Le World Ski Awards a dévoilé quelle est la meilleure station de ski au monde en 2025. Il s’agit d’une station de ski française, qui a déjà remporté ce titre à 10 reprises.

L’hiver approche et il sera bientôt temps pour de nombreux Français de partir sur les pistes de ski. Mais quelle station de ski choisir pendant les vacances d’hiver ? Si certaines doivent être évitées, comme cette station de ski où le parking est à 30 euros la journée, d’autres sont privilégiées. C’est par exemple le cas de ces trois stations incontournables à ne pas manquer.

En plus de ces stations, il existe un autre domaine qui a récemment été sacré “meilleure station de ski au monde”, pour la dixième fois. Ce prix a été décerné par le World Ski Awards, qui se base sur le vote des internautes. Cette distinction récompense la qualité des infrastructures, la modernité des remontées mécaniques et l’emplacement des hébergements.

Une célèbre station de ski récompensée

Cette station de ski française n’est autre que celle de Val-Thorens, en Savoie. Située à 2 300 mètres d’altitude, elle est devenue une référence mondiale dans les sports d’hiver. Cette année, cette station était en compétition avec 24 autres domaines skiables canadiens, américains, autrichiens, suisses et andorrans.

“Cette distinction récompense l’engagement collectif de toute la station, des équipes aux partenaires”, a indiqué Vincent Lalanne, le directeur de l’office du tourisme de la station du domaine des 3-Vallées, dans un communiqué relayé par Le Parisien.

La station de Val-ThorensCrédit photo : iStock

Un palmarès exceptionnel

En plus de cette belle distinction, l’hôtel 5 étoiles Pashmina, de la station de Val-Thorens, a reçu le prix de “meilleure boutique hôtel du monde”. La compagnie des Alpes a quant à elle reçu le titre de “meilleur groupe de stations de ski au monde” en 2025.

L'hôtel PashminaCrédit photo : Hotel Pashmina Val Thorens / Facebook

Depuis la création de ce palmarès en 2012, le domaine de Val-Thorens a reçu le prix de “meilleure station de ski au monde” tous les ans, sauf en 2015 et 2021. Ces années-là, il a été détrôné par les stations de Verbier en Suisse, et Kitzbühel, en Autriche. Si vous voulez vous rendre à Val-Thorens cette année, notez que la saison débutera le 22 novembre prochain.

Source : World Ski Awards
