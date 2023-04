En Malaisie, cette ville du futur est construite autour des nouvelles technologies

Conçue en 2003, Cyber Jaya, cette ville intelligente en Malaisie est impressionnante. On vous en dit plus.

Située à 25km en voiture de la capitale de la Malaisie, Kuala Lumpur, la ville intelligente de Cyber Jaya se fait discrète dans le monde. Pourtant, elle a tout pour faire parler d’elle.



Inaugurée en 2003 par l’ancien premier ministre du pays, Mahathir Mohamad, cette ville du futur, conçue autour des nouvelles technologies, est devenue un territoire fédéral qui est reliée à toutes les technologies de l’information et de la communication, afin d'accueillir des entreprises multinationales à haute valeur.

Cyber Jaya : la nouvelle Sillicon Valley d'Asie ?

En clair, c’est en quelque sorte la Sillicon Valley de la Malaisie et même de l’Asie. Elle permet à de grandes multinationales de se protéger contre le hacking, de protéger les données des Malaisiens et de contrôler les systèmes informatiques. Des entreprises comme Microsoft, BMW, Nokia ont même décidé il y a quelques années d’y installer leur siège régional.

Dans cette ville, qui cherche à se développer davantage, on y retrouve des centres commerciaux, des hôtels de luxe, des logements modernes, la grande mosquée de Putra Jaya, un grand parc pour ses habitants et tous les commerces de proximités ainsi qu’une Université. Le prix des terrains et des logements y sont excessifs. Un hôpital serait également en construction.

En 2017, près de 102 000 habitants y étaient référencés. En 2039, 350 000 habitants sont espérés et attendus par le gouvernement. Alors, vous en aviez déjà entendu parler ?

