Voici les 6 villes du futur en construction dans le monde et c'est hallucinant !

Et si on se téléportait dans les années 2040 ou 2050 ? Des villes ont déjà planifié ce à quoi elles pourraient bien ressembler d’ici, 10, 20 ou 30 ans.

Alors que certaines sont déjà en construction, d’autres ne sont encore qu’au stade de projet. Pourtant, les images sont à couper le souffle et ont de quoi faire halluciner. Comme le rapporte le site Architectural Digest, qui a réalisé un top 6 des projets les plus fous, le monde du futur semble prometteur. Au programme : des infrastructures durables et des technologies intelligentes utilisées, des voitures volantes ou des transports en commun autonomes à très grande vitesse.

Parmi les propositions dévoilées, on découvre une ville du Mexique, qui deviendrait une ville forestière, nommée Smart Forest City ou encore la ville de Telosa aux États-Unis qui serait une ville moderne et basée sur les nouvelles technologies. La plus impressionnante ? The Line en Arabie Saoudite. Cette ville linéaire serait longue de 160 km et le pays prévoirait déjà d'investir entre 100 et 200 milliards de dollars pour ce projet. On vous laisse découvrir en images les villes du futur. Ça fait rêver !

#1 Telosa aux États-Unis

Conçue par le milliardaire Marc Lore, Telosa serait une “nouvelle ville qui élargirait le potentiel humain et deviendrait un modèle pour les générations futures". Ici, la priorité sera accordée aux piétons et aux cyclistes avec quelques "véhicules autonomes lents". Imaginée comme une ville durable et conçue par Bjarke Ingels Group, les ressources renouvelables alimenteront la zone urbaine. Et ce n’est pas tout. Les espaces verts seront protégés et priorisés et l'eau sera stockée, nettoyée et réutilisée sur place. Le projet pourrait voir le jour d'ici 2050.

#2 Oceanix Busan, Corée du Sud

Un projet de ville flottante en Corée du Sud. Oceanix Busan pourrait être la première ville flottante au monde. Ce sont les groupes Bjarke Ingels Group et SAMOO qui ont imaginé le projet. Construite à partir de biorock, un matériau autosuffisant et autoréparable, la ville pourrait servir de modèle pour d'autres communautés côtières. Un prototype de construction a été signé par l’ONU en 2022. La construction du prototype pourrait donc commencer prochainement.

#3 Smart Forest au Mexique

Imaginée par l’architecte italien Stefano Boeri, cette ville intelligente contiendrait 7,5 millions de plantes et serait basée sur l'héritage maya de la région. "Grâce aux nouveaux parcs publics et jardins privés, grâce aux toitures végétalisées et aux façades végétalisées, les surfaces réellement occupées seront restituées par la nature grâce à un équilibre parfait entre la quantité d'espaces verts et l'empreinte du bâtiment", a déclaré le cabinet de l’architecte. Aucune date pour ce projet n’a été dévoilée.

#4 Amaravati, Inde

Imaginée par Foster+Partners, cette ville futuriste d’Inde est fascinante. La ville serait construite autour d’un espace vert central et s'étendrait sur le centre-ville. L'entreprise a également envisagé une stratégie environnementale agressive, dans laquelle "au moins 60% de la zone est occupée par de la verdure ou de l'eau".

#5 The Line en Arabie Saoudite

Sûrement la plus impressionnante. Cette ville futuriste sera linéaire et longue de 160 km. Le pays prévoit d'investir entre 100 et 200 milliards de dollars dans ce projet. Cette ville se démarquera par une façade en miroir et les voitures seront éliminées. À la place, il y aura des transports en commun autonomes à grande vitesse. Selon Gizmodo, la construction a déjà commencé dans la ville, elle devrait être achevée d'ici à 2030.

#6 Chengdu Sky Valley, Chine

Conçu par la société MVRDV, Chengdu Sky Valley a été imaginée comme une ville destinée aux nouvelles technologies. Pour cette raison, les bâtiments seraient regroupés sur des collines et conçus pour accentuer l'horizon de la vallée. En préservant le paysage agricole de la région, les résidents se voient offrir "un choix plus large de modes de vie, y compris des possibilités d'auto-construction et de développement de modes de vie autonomes en harmonie avec la nature", comme le rapporte Architectural Digest. Pas de date de dévoilée.



