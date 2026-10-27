Elle payait 1 500 euros de loyer pour un deux-pièces à Londres : sur une île de Malaisie, elle loue un appartement à deux minutes de la plage pour 220 euros, charges comprises

Du haut de ses 28 ans, Alysha a quitté Londres et sa vie chère pour s’installer à l’autre bout du monde, où elle a réduit ses dépenses de manière considérable.

Un nouveau départ plus que bienvenu pour le porte-monnaie et le bien-être ! La Britannique Alysha Nij ne regrette pas son choix : celui de partir de Londres pour vivre sur une île paradisiaque.

Depuis, cette jeune femme de 28 ans se sent plus épanouie que jamais, loin des tracas du quotidien et du tumulte de la grande ville. Cette envie de quitter l’agitation urbaine rappelle celle d’une critique gastronomique partie de Las Vegas pour vivre sur une île italienne.

Une Britannique cumule 3 jobs à Londres

Lorsqu’elle habitait encore de l’autre côté de la Manche, Alysha Nij cumulait les emplois pour payer le loyer de son deux-pièces à Londres, d’un montant de 1 500 euros, ses factures et ses autres dépenses.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle avait un emploi du temps chargé, sans compter la fatigue accumulée au fil de ses longues journées de travail. Elle se confie dans les colonnes du Yorkshire Evening Post :

« J’avais trois emplois : mes journées commençaient à 8 h et se terminaient à 22 h. J’étais complètement épuisée, mais je ne me sentais toujours pas libre financièrement », explique-t-elle.

Crédit Photo : Alysha Nij

Ambitieuse, Alysha Nij souhaitait créer une entreprise dans la capitale anglaise avec un ami. Le hic ? Elle a dû renoncer à son projet professionnel en raison du coût élevé de la vie.

Ce n’est pas tout. Elle a aussi réalisé qu’elle n’avait pas suffisamment d’argent pour acheter un logement dans un avenir proche. Un constat amer pour cette travailleuse acharnée.

Elle quitte l’Angleterre pour s’installer en Malaisie

C’est au cours d’un séjour en Malaisie puis en Chine, en septembre 2025, que la Britannique a eu un déclic après être tombée sous le charme de ce « mode de vie détendu et décontracté ».

Elle a alors décidé de s’installer en Asie pour concrétiser ses projets et mieux vivre. Alysha Nij est d’abord retournée vivre chez ses parents à Leeds en mars afin d’économiser pour son voyage.

Dans la foulée, elle a vendu toutes ses affaires avant son départ pour la Malaisie, le 29 mai 2026. Un parcours qui rappelle celui de cette habitante du Kent qui a elle aussi quitté l'Angleterre pour vivre en Asie du Sud-Est, dans une maison de 5 chambres payée cash.

Le jour J, Alysha Nij a eu du mal à dire au revoir à ses amis et à sa famille. Mais elle était aussi impatiente de partir à l’aventure. D’autant plus qu’elle a des origines malaisiennes et n’avait pas peur de subir un choc culturel.

Crédit Photo : Alysha Nij/SWNS

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Elle retrouve une liberté financière

La Britannique vit désormais à Langkawi, un archipel malaisien de 99 îles, dans un appartement d’une chambre situé à deux minutes à pied de la plage. Côté loyer, elle débourse seulement 220 euros par mois, charges comprises. Un écart considérable par rapport à ce qu’elle payait auparavant à Londres.

« Je venais de vivre dans une grande ville, alors je voulais un mode de vie complètement différent. Il y a beaucoup de plages et de montagnes, mais aucune distraction », détaille la jeune femme.

Depuis son arrivée, elle économise environ 1 300 euros sur son loyer. Elle a par ailleurs abandonné deux de ses emplois pour n’en conserver qu’un, dans la gestion créative.

Grâce au faible coût de la vie et à sa nouvelle liberté financière, elle espère pouvoir monter deux entreprises.

« La vie au Royaume-Uni est vraiment difficile pour les jeunes (…) Ici, c’est un autre monde, les gens sont tellement sympathiques, détendus et heureux », assure-t-elle.

Sur place, elle ne paye que 60 centimes pour un repas au restaurant, contre 24 euros au Royaume-Uni. Quant au café, il coûte environ 85 centimes, tandis qu’un trajet en taxi ne dépasse jamais 1,20 euro.

« C’est vraiment abordable, et on en a pour son argent », explique-t-elle.

Alysha Nij fait actuellement les démarches pour obtenir le statut de résidente en Malaisie. Elle se donne un an pour acheter une maison dans le pays ou en Chine pour s’y installer définitivement.