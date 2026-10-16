Une critique gastronomique quitte Las Vegas pour s'installer sur une île où les habitants vivent souvent jusqu'à 100 ans

Une Américaine n’a pas hésité à quitter Las Vegas avec sa famille pour s’installer sur une île de la « zone bleue », où les habitants atteignent souvent 100 ans.

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Debra Coltune

Un nouveau départ pour vivre plus longtemps !

Ces dernières années, certaines personnes choisissent de s’installer à l’étranger pour diverses raisons : passer une retraite paisible au soleil, gagner un salaire plus élevé ou encore avoir une meilleure qualité de vie.

C’est notamment le cas de la critique gastronomique américaine Debra Coltune. Originaire de Las Vegas, cette mère de quatre enfants a quitté le désert de Mojave pour vivre sur une île de la «zone bleue», une région où les habitants vivent souvent plus longtemps et en meilleure santé.

Dans un entretien accordé à CNN Travel, elle raconte son aventure.

Elle quitte Las Vegas pour la Sardaigne

Debra Coltune a décidé de laisser Las Vegas derrière elle car elle en avait assez de la vie citadine. Elle a alors fait le choix de s’installer sur l’île italienne de San Pietro, au large de la Sardaigne.

Elle a opté pour cette destination afin d’adopter un mode de vie plus paisible, loin du tumulte du quotidien. Cette dernière a quitté les États-Unis avec ses deux plus jeunes enfants pour poser ses valises à Carloforte, un village côtier pittoresque.

La critique gastronomique n’a pas choisi ce lieu au hasard. La Sardaigne est connue pour abriter une zone bleue, où l’on vit souvent jusqu’à 100 ans, voire davantage, grâce à plusieurs habitudes favorables à la santé.

Le village de CarloforteCrédit Photo : Getty Images

Parmi elles figurent une alimentation essentiellement végétale, le fait de bouger naturellement au quotidien et une consommation limitée d’alcool, selon Harvard Health.

Outre cette île italienne, Okinawa (Japon), Ikaria (Grèce), Nicoya (Costa Rica) et Loma Linda (Californie) font aussi partie de la liste des « zones bleues ».

Une destination où il fait bon vivre

Debra Coltune a décidé de déménager après avoir visité San Pietro dans le cadre d’une mission professionnelle en 2023. Elle faisait alors partie du jury d’un festival local consacré au thon, à Carloforte.

À l’époque, elle ignorait que cette commune de moins de 6 000 âmes deviendrait son nouveau foyer.

Debra Coltune et sa filleCrédit Photo : Debra Coltune

Sur place, elle s’est vite attachée à ce mode de vie paisible, tourné vers la communauté. Ce changement de rythme l’a finalement poussée à s’y installer un an plus tard, en 2024, avec ses plus jeunes enfants et ses chiens.

À son arrivée sur l’île, l’Américaine a choisi de louer une maison, le temps de voir comment sa famille s’adapterait à ce changement.

« Je devais comprendre le rythme de l’île et voir comment mes enfants et moi allions nous adapter après avoir vécu à Las Vegas, dans une ville où tout est immense et où les lumières brillent de partout », a-t-elle expliqué à CNN.

La suite après cette vidéo

Un mode de vie paisible

Finalement, toute la famille a eu un coup de foudre pour Carloforte. Aujourd’hui, Debra Coltune envisage d’acheter une maison pour faire de cette petite île un foyer pour toujours.

Sur place, les villageois se déplacent à pied. Les marchés et les commerces sont généralement situés à proximité les uns des autres, si bien que l’exercice physique « fait tout simplement partie de la vie ici », souligne la mère de famille.

Debra Coltune et son filsCrédit Photo : Debra Coltune

Elle ajoute que le village est aussi réputé pour sa pêche au thon, qui occupe une place centrale dans la cuisine locale.

Une chose est sûre : Debra Coltune ne regrette pas son choix. Elle adore sa nouvelle vie et qualifie ses matinées de « pure magie ». Et pour cause : elle ne ressent plus aucun stress. Elle profite désormais de l’air marin et du climat doux.

« À Las Vegas, tout était lumières clignotantes, énergie permanente et rythme effréné. À l’inverse, la Sardaigne est paisible. L’île suit son propre rythme, tout en douceur, entourée d’une beauté naturelle et d’un calme qui imprègne chaque aspect de la vie quotidienne », a-t-elle conclu.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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