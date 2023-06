Une femme transforme une vieille camionnette en maison roulante, le résultat est incroyable !

Au Colorado, une femme a eu l’idée de réaménager une vieille camionnette Ford pour la transformer en une maison cosy. Aujourd’hui, elle parcourt les routes de son pays tout en gardant un confort non négligeable.

Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir envie de liberté, tout en profitant du confort de notre maison. Loin de la sédentarité, vivre sur la route permet de prendre un vrai bol d’air frais et de changer de décor tous les jours.

Pour réaliser leurs rêves d’aventures, certaines personnes n’ont pas hésité à s’acheter un van aménagé, dans lequel elles peuvent vivre tout en sillonnant le monde. Cependant, cet achat peut être trop onéreux quand on a un petit budget.

Mais si l’on a vraiment envie de voyager, il existe d’autres solutions à moindre coût. Rita Marie Carr est une femme originaire de Denver, dans le Colorado, qui s’est lancée dans cette aventure. Il y a quelques années, Rita avait une bonne situation puisqu’elle était ingénieure dans une grande entreprise. Cependant, elle a décidé de tout quitter pour suivre ses envies de voyage.

Elle aménage une vieille camionnette

Le seul problème résidait dans le budget. Rita n’avait que 9 000 euros en poche, ce qui ne suffisait pas à s’acheter un van. Devant cet obstacle, la jeune femme n’a pas baissé les bras car elle a acheté une vieille camionnette défraîchie, de la marque Ford, qu’elle a entièrement transformée. Rita a commencé par repeindre le véhicule, qu’elle a nommé Wilbur, en rose. Puis, elle s’est occupée de l’intérieur et a tout réaménagé.

Aujourd’hui, sa camionnette est devenue un lieu de vie confortable et cosy et comporte une cuisine, des toilettes, un canapé dépliant et un atelier de peinture. Rita a partagé son véhicule sur les réseaux sociaux et ce dernier a marqué les internautes, subjugués par une telle transformation.

Depuis qu’elle est sur les routes, Rita ne regrette pas d’avoir changé de vie. Loin d’être solitaire, elle voyage avec ses deux chiens et fait de nombreuses rencontres sur son chemin. Un mode de vie inspirant qui en fait rêver plus d’un.