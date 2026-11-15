Elle vend sa voiture et quitte New York pour le Portugal avec ses deux enfants : ses dépenses ont été divisées par deux

Une mère célibataire de deux enfants et originaire de New York a quitté les États-Unis pour le Portugal. Ses dépenses ont été divisées par deux et elle adore sa nouvelle vie.

Lisa White est une femme originaire de New York, aux États-Unis. En 2023, cette mère célibataire de deux enfants a décidé de changer de vie. En raison de multiples incidents liés à la sécurité de ses enfants, elle les a retirés de l’école et a opté pour l’instruction à domicile. Face à la hausse de l’insécurité, des loyers et du prix des courses, Lisa a eu l’idée de déménager, tout comme cette femme qui a quitté la Californie avec sa fille pour Bangkok.

Ses priorités étaient la sécurité, la qualité et le coût de la vie. Lisa a passé des mois à faire des recherches pour trouver l’endroit idéal qui réunirait ces trois critères.

Elle quitte New York pour le Portugal

Finalement, elle a choisi le Portugal, qui figure parmi les pays les plus sûrs au monde. Si au départ ses enfants étaient incertains à l’idée de quitter leur famille et leurs amis, ils ont été heureux de ce choix.

Crédit photo : Lisa White

Avant de déménager, la famille a fait deux voyages de repérage au Portugal. Elle a passé deux semaines à Porto, une magnifique ville située au nord du pays, ainsi qu’un mois en Algarve, une région au sud connue pour ses plages et son climat ensoleillé. Ces voyages n’étaient pas des vacances puisque la famille a fait comme si elle vivait là-bas. Elle a exploré les différents quartiers, a utilisé les transports en commun et fait ses courses dans les commerces locaux.

“Nos vies sont complètement différentes”

Après ces deux voyages, Lisa et ses enfants étaient convaincus que le Portugal était le bon choix. Il leur a fallu six mois avant de déménager, le temps de vendre leur voiture, de prévenir leurs proches, de faire leurs cartons, de récupérer un Visa et de faire toutes les procédures administratives.

Crédit photo : Lisa White

Désormais, la petite famille vit en face de l’océan et son mode de vie a totalement changé.

“Le matin de notre vol, je me suis demandé si j’avais fait le bon choix. Après un mois passé ici, je sais que oui. Nos vies sont complètement différentes maintenant. Au lieu des sirènes et de la neige, nous nous réveillons au son des vagues. Nous nous sommes rapprochés en famille. Nous nous promenons régulièrement sur la plage, cuisinons et mangeons des repas frais ensemble au lieu d’engloutir des plats à emporter devant la télévision, et nous partons en week-end à l’étranger”, a expliqué Lisa White à Business Insider.

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Des dépenses divisées par deux

Les enfants de Lisa se sont faits de nouveaux amis et passent désormais plus de temps à jouer dehors qu’aux jeux vidéo. Au Portugal, la vie est moins chère qu’aux États-Unis et les dépenses de Lisa ont été divisées par deux, tout comme pour cet Américain qui a déménagé à Lisbonne avec sa femme et sa fille. En plus du coût de la vie moins élevé, Lisa ressent moins le besoin de consommer.

La famille a été très bien accueillie par les Portugais. Bien que la majorité des personnes parlent anglais dans le quartier de Lisa, cette dernière et ses enfants prennent des cours de portugais pour apprendre la langue et s’intégrer.

Désormais, Lisa ne se voit pas revenir vivre aux États-Unis. Comme elle et ses enfants ont gardé contact avec leur famille et leurs amis, elle prévoit d’y retourner de temps en temps pour les voir. Mais sa nouvelle vie est au Portugal, où elle se sent mieux qu’à New York.