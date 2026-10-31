Il prend sa retraite à 41 ans et quitte les États-Unis pour Lisbonne avec sa femme et sa fille : leurs dépenses sont divisées par deux

Alex Trias est parti vivre à Lisbonne avec son épouse et leur fille, réduisant leurs dépenses de moitié.

Auprès de CNBC Make It, Alex Trias, un Américain de 56 ans, raconte comment il a pu prendre une retraite anticipée afin de vivre au Portugal avec sa famille.

Les retraités américains, du moins les mieux lotis, s’exportent de plus en plus et l’Europe fait souvent partie des destinations privilégiées. C’est le cas pour Alex Trias, dont la carrière professionnelle dans le droit, avec un salaire à six chiffres, lui a permis de prendre une retraite anticipée, en 2011 lorsqu'il avait seulement 41 ans. A l’époque, il vivait avec sa famille à Washington D.C.

Marié et père d’une fille, Alex témoigne de son choix de vie dans une tribune au média CNBC Make It, spécialisé dans les histoires d’accomplissement personnel. Son épouse, infirmière, choisit de prendre sa retraite quatre ans plus tard. Le couple peut se reposer leur portefeuille d’actions à haut rendement et de fonds communs de placement, qui leur rapportait environ 130 000 dollars (116 000 euros) par an en dividendes. Une somme suffisante pour la plupart de leurs frais de subsistance à Washington, D. C.

Lisbonne, comme une évidence

En 2015, ils sont partis en vacances en famille à Lisbonne, au Portugal, et ils sont immédiatement tombés amoureux de la ville. Cela fait maintenant 10 ans qu’ils sont installés dans la cité lisboète et Alex Trias explique que leur train de vie leur a permis de réduire de moitié leurs dépenses.

Crédit photo : Alex Trias / CNBC Make It

Les frais de subsistance sont beaucoup plus bas qu'aux États-Unis. Le Portugal est considéré comme l'un des pays les moins chers pour vivre en Europe occidentale.

“En moyenne, par rapport à la vie aux États-Unis, nous avons réduit nos dépenses de 50%. Nous avons la chance de posséder notre appartement de deux chambres, une salle de bain et 120 mètres carrés, que nous avons acheté en 2015 pour un peu plus de 500 000 euros sans hypothèque. (...) L'une de nos plus grosses dépenses mensuelles est de dîner au restaurant. Un déjeuner typique au Mercado de Campo de Ourique, un marché gastronomique, peut coûter environ 12 euros par personne. Un verre de vin coûte 3 euros de plus.”

Pour Alex, le régime fiscal portugais est également beaucoup plus généreux qu’aux Etats-Unis. Il n’impose pas de taxes sur la fortune ni sur la succession (bien qu'il y ait un “droit de timbre” de 10% sur les actifs portugais hérités ou donnés en dehors de la famille directe).

Un pays qui présente beaucoup d'avantages aux expatriés américains

En tant qu’expatriés, ils sont considérés comme un contribuable portugais s’ils résident plus de 183 jours au cours d'une seule année civile au Portugal ou, sous certaines conditions, si vous disposez d'une résidence permanente disponible pour votre usage personnel au Portugal.

Et grâce au régime fiscal des résidents non habituels, les étrangers peuvent bénéficier d'une exonération fiscale (ou d'un taux d'imposition réduit) sur la plupart des revenus de source étrangère pendant 10 ans.

“En tant que citoyens américains, nous sommes toujours redevables de l'impôt sur le revenu des États-Unis, mais nous économisons sur les impôts sur le revenu des États et locaux. De plus, notre facture d'impôt foncier au Portugal ne représente qu'une fraction de ce que nous avons payé aux États-Unis.”

Crédit photo : Alex Trias / CNBC Make It

Par ailleurs, Alex Trias loue le système de santé où les services sont subventionnés ou gratuits pour les résidents locaux du Portugal. Les prix des médicaments sur ordonnance ont également tendance à être considérablement plus bas au Portugal qu'aux États.

Le Portugal est aussi le quatrième pays le plus sûr au monde, selon l'Indice mondial de la paix 2021, qui prend en compte le terrorisme, les crimes violents et l'instabilité politique, entre autres facteurs, dans sa méthodologie.

“Au-delà des statistiques, ma famille et moi nous sentons très en sécurité dans tous les quartiers de Lisbonne à pratiquement toutes les heures. Les habitants réclament même des tables au Mercado en laissant leurs sacs à main sans surveillance sur une chaise pendant qu'ils font leurs courses.”

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Leur famille peut mieux découvrir l'Europe

Enfin, la météo est également un atout de taille à Lisbonne, bien loin des températures d’extrême froid que l’on peut subir dans le nord des États-Unis.

“À Lisbonne, nous utilisons rarement un climatiseur en été. La pierre épaisse des murs de notre appartement aide à modérer la température à l'intérieur. Et nous ne nous embêtons jamais avec des chapeaux ou des gants en hiver.”

Crédit photo : Alex Trias / CNBC Make It

Pour Alex Trias, vivre à l'étranger a complètement changé leurs perspectives et leurs priorités dans la vie. Ils ont considérablement rationalisé leurs biens et se concentrent maintenant beaucoup plus sur la façon dont ils passent leur temps. La découverte de la nature environnante est évidemment l’un des hobbies favoris de la famille :

“Certains de mes moments les plus heureux sont lorsque je me promène le long du bord de mer à la plage de Guincho ou que je fais de la randonnée à travers les forêts d'eucalyptus dans les collines de Sintra et de Colares. Je profite également de chaque occasion pour voyager avec ma famille. La randonnée à travers l'Europe est la chose préférée de notre fille à propos de la vie au Portugal. Elle chérit chaque instant, qu'elle assiste à un concours de mathématiques à Genève ou qu'elle se rende en famille à Séville pour le week-end.”

Alex Trias est un avocat à la retraite. Lui, sa femme et sa fille vivent au Portugal depuis 2015. Il est l'auteur de la série” Investment Pancake " sur SeekingAlpha.com et a publié près de 500 articles sur la planification fiscale, l'investissement, la retraite anticipée et où trouver les meilleurs repas à Lisbonne.