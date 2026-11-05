Elle quitte la Californie pour vivre à Bangkok avec sa fille de 9 ans : voici ce qu'elle paie désormais chaque mois

Après de longues années d’hésitation, Donetta Barber et sa fille de 9 ans ont quitté les États-Unis pour aller s’installer à Bangkok, en Thaïlande. Un choix qu’elles ne regrettent pas.

Donetta Barber est une mère célibataire de 39 ans qui vivait à Fresno, en Californie, avec sa fille Maleah, âgée de 9 ans. Donetta dirigeait une entreprise d’esthétique et de remodelage corporel. Avec sa fille, elles ont l’habitude de voyager puisqu’elles partent à l'étranger deux à trois fois par an.

Pendant la pandémie, Donetta et Maleah ont passé plusieurs semaines au Costa Rica. Là-bas, elles ont rencontré des Américains qui avaient quitté les États-Unis pour vivre dans un autre pays, comme ce couple qui a quitté les États-Unis pour s’installer en Espagne.

“Partir vivre à l’étranger était quelque chose que j’avais toujours voulu faire, mais j’avais peur”, a confié Donetta.

L'Américaine déménage pour Bangkok

Peu à peu, l’idée de déménager s’est installée dans la tête de Donetta. En janvier 2024, elle planifiait un voyage en Asie quand elle a remarqué sur les réseaux sociaux que de nombreuses personnes avaient tout quitté pour s’installer en Thaïlande. C’est le cas de ce couple qui a quitté l’Angleterre pour la Thaïlande avec ses deux enfants.

Crédit photo : AOL

Sur les réseaux sociaux, Donetta a découvert un groupe communautaire appelé “Adventures While Black”, basé à Bangkok. Cette page Instagram regroupait plus de 20 000 abonnés et organisait régulièrement des rencontres dans la ville. En voyant toutes ces informations, Donetta a décidé de déménager.

“Je peux réduire mes dépenses de moitié, voire plus, en m’installant à l’étranger. Qu’est-ce qui me retient ici aux États-Unis ? Rien”, a-t-elle déclaré.

Au départ, Donetta a hésité à s’installer à Bali, en Indonésie. Cependant, elle voulait donner à sa fille un cadre plus structuré et a finalement opté pour Bangkok, en Thaïlande. Elle a loué sa maison californienne à une amie et a pris le visa Destination Thaïlande avec sa fille. Valable cinq ans, ce visa a été créé pour les nomades numériques, les télétravailleurs ainsi que les personnes qui souhaitent découvrir les activités culturelles du pays.

Une ville plus agréable et accessible

Si Donetta a choisi la Thaïlande pour poser ses valises, c’est parce que la vie à Bangkok est plus lente et plus abordable qu’aux États-Unis. Aujourd’hui, Donetta et Maleah vivent dans un appartement de deux chambres, facilement accessible en transports en commun, situé à proximité des marchés nocturnes et des supermarchés de la ville. L’appartement est lumineux et son loyer est de 37 000 bahts thaïlandais, soit 984 euros.



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Désormais, Donetta est créatrice de contenu et supervise à distance des salons de coiffure aux États-Unis. Côté budget, elle essaie de s’en tenir à environ 80 000 bahts thaïlandais par mois pour deux, soit 2 129 euros. Pour limiter ses dépenses, elle note tous ses achats dans un classeur dédié.

La vie de Donetta a changé car elle peut maintenant passer plus de temps avec sa fille. De son côté, Maleah est très heureuse d’avoir changé de vie et s’épanouit dans une école internationale. Un matin, Maleah a remercié sa mère de l’avoir emmenée en Thaïlande et a affirmé qu’elle était très “reconnaissante pour cette expérience”.

“J’étais ravie d’apprendre le thaï et d’aller aux marchés nocturnes. J’avais aussi très envie de découvrir les temples. J’étais à la fois effrayée et excitée à l’idée d’aller dans un pays totalement nouveau, et je ne voulais pas quitter mes amis et ma famille”, a confié Maleah. Une famille partie vivre à Tokyo raconte aussi comment ses filles ont gagné en autonomie après leur installation.

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Un changement de vie bénéfique

Donetta a plus de temps pour elle-même. Après avoir déposé sa fille à l’école, elle peut faire ce qu’elle veut de sa journée.

“Ça peut être n’importe quoi : aller à un cours de yoga, me faire faire les ongles, m’accorder une journée de bien-être. Ou encore, et je le fais souvent, je prends le train et je descends à un arrêt au hasard pour explorer différents quartiers”, a-t-elle expliqué.

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Donetta et Maleah se sentent en sécurité à Bangkok et peuvent sortir le soir sans crainte. La mère de famille s’est créé un cercle d’amis grâce aux groupes sur les réseaux sociaux. Elle a également créé un groupe communautaire qui organise régulièrement des rencontres pour permettre aux enfants comme sa fille de nouer des amitiés.

Un changement de vie bénéfique pour ces Américaines.