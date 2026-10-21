Dans les années 1960, un journaliste britannique achète une île abandonnée pour moins de 10 000 euros : il va y vivre presque seul jusqu'à sa mort et en faire un paradis naturel

Il y a une soixantaine d’années, un Britannique a acheté pour une bouchée de pain une île abandonnée aux Seychelles, avant de la transformer en paradis naturel préservé du tourisme.

Acheter une île quasi déserte pour la préserver du tourisme ? C’était le projet de Brendon Grimshaw, un ancien journaliste britannique.

Dans les années 1960, ce dernier est devenu le propriétaire de la petite île de Moyenne aux Seychelles. Il a ensuite vécu quasi seul pendant plusieurs décennies. Tout au long de sa vie, il a fait en sorte de transformer Moyenne en un paradis naturel protégé, et ce jusqu’à sa mort.

Un Britannique achète une île aux Seychelles

Comme le précise BBC Travel, Brendon Grimshaw a découvert les Seychelles pour la première fois en 1962 lors de ses vacances. Vous l’ignorez peut-être, mais cet archipel de 115 îles est situé dans l’océan Indien. Seules huit d’entre elles sont habitées en permanence.

À l’époque, il était rédacteur en chef et travaillait pour certains des plus grands journaux d’Afrique de l’Est. Alors que son poste était menacé, il s’est mis en quête d’une nouvelle voie afin de se rapprocher de la nature. Et l’ex-journaliste rêvait grand : il souhaitait acheter sa propre île.

Crédit Photo : Marion Kaplan/Alamy

Grâce à un habitant des Seychelles, il a pu acquérir Moyenne, un petit bout de terre d’une superficie de 0,099 km², situé à 4,5 km au large de la côte nord de Mahé, la plus grande île de l’archipel.

Sur place, Brendon Grimshaw a eu un coup de foudre pour sa végétation sauvage et la quiétude qui en émanait.

« C’était complètement différent. C’était une sensation particulière. C’est l’endroit que je cherchais », avait-il confié à une équipe de tournage de documentaire en 2009.

Au total, il a dépensé 8 000 livres sterling (environ 9 520 euros) pour acquérir l’île.

Il la transforme en havre de paix loin du tourisme

Comme le précisent nos confrères, seule une famille de pêcheurs vivait à Moyenne lors de l’achat. Avant cela, elle était abandonnée depuis des décennies.

Alors que le tourisme commençait à se développer aux Seychelles, la petite île aurait pu accueillir un complexe hôtelier cinq étoiles. Et pour cause : elle possède des plages de sable blanc paradisiaques et des blocs de granit qui caractérisent les côtes de l’archipel.

Moyenne se distingue aussi par sa végétation luxuriante. Des milliers d’arbres recouvrent l’île, formant un écrin de verdure au milieu des eaux turquoise. Mais elle n'a pas toujours ressemblé à cela.

Crédit Photo : PhotoStock-Israel/Alamy

Au moment de l'achat de l'île, Brendon Grimshaw s’est donné pour mission de la restaurer. Malgré sa richesse naturelle, Moyenne était en réalité en piteux état. Elle était envahie de mauvaises herbes et de rats.

Le Britannique s’est entouré de René Antoine Lafortune, un habitant de l’île âgé de 19 ans et fils d’un pêcheur local. Les deux hommes sont devenus inséparables et se sont attelés ensemble à transformer ce joyau.

Le duo a défriché les broussailles, planté 16 000 arbres, dont des palmiers et des manguiers, et tracé des sentiers à travers la végétation. Il a aussi contribué à préserver la faune de Moyenne, où vivent aujourd’hui des tortues géantes d’Aldabra en liberté.

La suite après cette vidéo

L’île devient un parc national pour assurer sa protection

L’objectif initial de Brendon Grimshaw était de protéger Moyenne de la surconstruction et de créer un refuge naturel protégé, y compris après sa mort. En parallèle, il a également fait bâtir une petite maison où il pourrait finir ses jours.

« Sa vision était de laisser une île préservée aux générations futures de Seychellois et au reste du monde », explique Suketu Patel, qui a rencontré l’ex-journaliste en 1976, et qui est devenu un ami proche.

Avant d’ajouter :

« Il voulait essayer de reproduire ce à quoi ressemblaient les Seychelles et leurs îles avant l’arrivée des touristes ».

Dans les années 1980, le tourisme s’est développé à la vitesse de l’éclair aux Seychelles. Résultat : les investisseurs ont commencé à convoiter Moyenne. Son propriétaire a alors reçu des offres allant jusqu’à 50 millions de dollars pour vendre son île. Il a refusé toutes les propositions, restant ainsi fidèle à son engagement.

En 2009, Brendon Grimshaw a signé un accord pour faire de ce territoire un parc national, garantissant ainsi sa préservation et la protection de sa biodiversité. Moyenne est aujourd’hui considérée comme le plus petit parc national au monde.

Le Britannique s’est éteint en 2012. Sa tombe se trouve aux côtés de celle de son père, qui était venu vivre avec lui, ainsi que de deux pirates inconnus.

Dans son testament, il souhaitait que l’île soit « entretenue comme un lieu de prière, de paix, de tranquillité, de détente et de découverte », aussi bien pour les locaux que pour les visiteurs du monde entier.

Un bel héritage !