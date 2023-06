En dix ans, il visite plus de 200 pays sans prendre d'avion, avec 18 euros par jour en poche

Un Danois âgé de 44 ans, Torbjørn “Thor” Pedersen, a enfin accompli un projet fou qu’il avait commencé il y a dix ans de cela. Celui de parcourir le monde avec seulement 18 euros par jour en poche, et sans prendre l’avion.

En 2013, “Thor” s’était lancé ce défi de visiter 203 pays et territoires, dont certains ne sont pas reconnus par l’ONU, et ce avec le plus petit budget possible. Ses conditions étaient les suivantes : ne jamais prendre l’avion, se contenter d’un budget de 20 dollars (18 euros environ) par jour et rester au moins 24 heures dans chaque pays.

Crédit photo : Instagram / onceuponasaga

DIx ans plus tard, le globe-trotteur danois a enfin bouclé son long parcours, à la fin du mois de mai, en arrivant aux Maldives. Sa traversée du monde a duré 3 512 jours sur une distance de 360 000 kilomètres. Selon la radiotélévision australienne ABC, il serait alors devenu "la première personne à visiter tous les pays du monde lors d’un voyage ininterrompu sans prendre l’avion”.

Auprès du même média, Torbjørn a qualifié ces dix années de vadrouille de “grande expérience sociologique, couronnée de succès” : “Je ne me souviens pas d’un pays où je n’ai pas été soutenu par les gens que j’ai rencontrés”.

“Je suis fier de ne jamais avoir abandonné”

Pour arriver à ne pas prendre l’avion, il a évidemment dû trouver des alternatives : “L’idée était d’utiliser les transports publics autant que possible, ce qui représente des centaines de bus, de trains et de ferries, et ensuite de demander si je pouvais embarquer sur un bateau de pêche ou carrément à bord d’un porte-conteneurs…”, explique-t-il.

Forcément, en dix années, le projet du Danois, intitulé “Once Upon A Saga” (“Il était une fois une saga” en français, ndlr) a connu quelques péripéties. Il s’est notamment marié avec sa compagne de longue date vivant à Hong Kong. En revanche, il a eu besoin de dix passeports différents et a dû composer avec l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, mais aussi le Covid-19 qui l’a bloqué à Hong Kong pendant deux ans !

“C’est quelque chose qui n’avait encore jamais été fait et donc c’était difficile pour moi de prévoir tout ce qui allait m’arriver. Je suis fier de ne jamais avoir abandonné en cours de route”, a-t-il confié au New York Post.

Toujours aux Maldives pour l’instant, Torbjørn s’apprête donc à rentrer au Danemark, pour la première fois depuis dix ans, et pour boucler la boucle, il va encore se priver d’avion : “Une fois rentré, je profiterai de mes amis et de ma famille, mais je prendrai aussi le recul nécessaire, lorsque je me remettrai à respirer l’air du Danemark pour la première fois depuis très, très longtemps” confie-t-il.