Escapade à Fontainebleau : à la découverte de l'Hôtel & Spa Napoléon pour un moment de tranquillité

L'Hôtel & Spa Napoléon à Fontainebleau nous a ouvert ses portes le temps d'une parenthèse de bien-être au calme et gourmande. Une totale déconnexion à moins d'une heure de Paris, on vous raconte.

C'est un lieu à l'empreinte historique sans pareille. Le 30 octobre 1785, un jeune officier passe par cette auberge à Fontainebleau pour y passer la nuit. Il aimera tellement l'endroit qu'il y reviendra de nombreuses fois. Ce jeune officier, c'était Napoléon Bonaparte. Et ce n'est qu'en 1958 que le Grand Hôtel du Cadran-bleu se renommera l'Hôtel & Spa Napoléon.

L'hôtel a rouvert ses portes après trois ans de travaux. Crédit : Hôtel & Spa Napoléon.

Situé en Seine-et-Marne, en plein cœur de la charmante ville de Fontainebleau, ce joyau historique rouvre ses portes après plus de trois ans de travaux (et après un rachat). Pour l'occasion, l'établissement s'est complètement métamorphosé, nous offrant un moment de calme et de bien-être. Une décoration à la fois contemporaine avec des touches du style Empire, une cour-jardin végétale, un spa grandiose et des chambres toutes plus raffinées les unes que les autres. Sans oublier une table très gourmande à la cuisine élégante et moderne.

L'Hôtel & Spa Napoléon est une véritable pépite que nous avons pu découvrir le temps d'une nuit. Notre avis.

L'entrée de l'hôtel avec ses détails au style Empire. Crédit : Hôtel & Spa Napoléon

Se ressourcer à moins d'une heure de Paris

Accessible en transport depuis Paris en moins de 40 minutes, l'Hôtel & Spa Napoléon vise une clientèle locale mais pas que. Avec sa nouvelle version rénovée, plus moderne mais sans oublier son empreinte historique, l'établissement du 17e siècle dispose de 51 chambres et suites élégantes. Un style contemporain, qui mêle des touches évoquant Napoléon évidemment.

Sans tomber dans le "too-much", la décoration de cet hôtel 4 étoiles est très accueillante. Notre coup de cœur ? La cour-jardin ! Cette petite terrasse végétalisée nichée en plein cœur de la bâtisse est intime, idéale pour profiter des beaux jours autour d'un déjeuner ou d'un dîner gourmand mais aussi pour siroter un verre en début de soirée.

La cour-jardin, intime et ensoleillée. Crédit : Hôtel & Spa Napoléon

Côté cuisine, on retrouve les assiettes élégantes et raffinées du chef Romain Fabry au restaurant l'Empreinte. C'est un sans-faute de l'entrée au dessert !

Les chambres, elles, sont de vrais petits nids douillets où on se sent tout de suite à l'aise. Pas immenses, mais on ne demande pas plus. On vous recommande tout de même de demander une chambre donnant sur le patio pour profiter des petits balcons et s'accorder un calme en plus. La nuit est reposante, on laisse vraiment l'agitation de la ville loin derrière nous.

Une des chambres de l'Hôtel & Spa Napoléon. Crédit : Hôtel & Spa Napoléon

On commence la journée avec un petit-déjeuner généreux puis, avant de quitter cette parenthèse de calme, on fait un tour au spa. Vous ne serez pas déçu.

Le spa, l'atout bien-être de l'hôtel

La piscine de l'hôtel, avec une lettre d'amour de Napoléon à Joséphine. Crédit : Hôtel & Spa Napoléon

Impossible de ne pas tomber amoureux du spa de l'Hôtel Napoléon ! Situé au sous-sol, on profite alors du sauna et hammam avant d'aller couler deux ou trois brasses dans le bassin de 15 m de long. Le détail charme de la piscine ? La sublime lettre d'amour de Napoléon à Joséphine qui magnifie le lieu !

Prolongez l'instant de bien-être avec l'un des soins proposés par les marques Cinq Monde et Absolution. Un menu de soins complet pour répondre à tous vos besoins. Le spa est accessible à tous les clients de l'hôtel (1 heure d'accès pour toute réservation de chambre, créneau à réserver) mais aussi pour les clients extérieurs (1 heure d'accès pour toute réservation d'un soin).

Cabine de soins Cinq Monde au spa de l'hôtel. Crédit : Hôtel & Spa Napoléon

L'Hôtel & Spa Napoléon, notre bilan

Si on ne pensait pas forcément partir à Fontainebleau le temps d'un week-end, l'Hôtel & Spa Napoléon nous aura fait changer d'avis. Que ce soit le cadre charmant, l'accueil bienveillant des équipes, la cuisine gourmande, la qualité des chambres et le spa, c'est un sans-faute ! On le recommanderait sans hésitation, une véritable escapade à moins d'une heure de Paris.

Côté prix, rien de bien excessif pour la promesse (largement tenue) : environ 200 € la nuit. C'est la destination de choix pour une évasion historique grandiose !

Hôtel & Spa Napoléon, 9 rue Grande, 77300 Fontainebleau

La lettre d'amour de Napoléon à Joséphine. Crédit : Célia Papaïx