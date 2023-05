Grâce à ChatGPT, elle a planifié ses vacances en Europe pour un prix incroyablement bas

L’outil d’intelligence artificielle ChatGPT peut permettre d’économiser énormément d’argent, notamment pour planifier un voyage, comme l’a expérimenté cette Américaine.

Souvent décrié, ChatGPT ne cesse de fasciner autant qu'il divise par son efficacité et la façon dont il peut faciliter la vie. Madison Rolley, 24 ans, est une influenceuse américaine suivie par plus de 31000 personnes sur TikTok.

Elle a récemment publié une vidéo dans laquelle elle révèle comment ChatGPT lui a permis d’économiser énormément d’argent pour planifier un voyage en Europe. En effet, elle révèle que l’outil d’intelligence artificielle l’a aidé à planifier son voyage pour seulement 1000 euros.

Crédit photo : Madison Rolley

“J’étais sur ChatGPT et je me suis dit que je devrais voir si l’IA allait me permettre d’économiser de l’argent pour mes voyages, parce que les gens l’ont testé pour les choses les plus folles” explique-t-elle dans sa vidéo devenue virale.

Ses vacances en Europe comprennent des étapes dans plusieurs villes sur une durée de deux semaines. Dans chacune des villes, elle a planifié au moins trois activités : “J’essayais de trouver le parfait itinéraire pour visiter plusieurs endroits tout en restant dans un budget limité”.

Après avoir fourni ses préférences, elle a demandé à l’intelligence artificielle de lui créer un itinéraire personnalisé. Et ChatGPT est parvenu à lui livrer un itinéraire ultra détaillé en quelques minutes, avec les horaires et les prix des billets d’avions et de trains.

Un itinéraire à bas prix tout tracé par ChatGPT

Si l’outil lui a recommandé de visiter Stockholm, Amsterdam, Paris, Barcelone et Copenhague, elle a décidé d’échanger Barcelone avec Bruxelles : “Ça ne m’a pas donné seulement les villes mais carrément le nombre de jours que je devrais y passer, les coûts que ça engendrerait, et m’a suggéré des endroits touristiques à visiter”.

Par exemple, pour Amsterdam, ChatGPT lui a suggéré de visiter les musées Anne Frank et Van Gogh, ainsi qu’une ballade sur les canaux. Pour Paris, le musée du Louvre et la Tour Eiffel étaient également dans la liste de choses à faire.

Au final pour deux personnes, le coût total du voyage avoisine les 2100 euros, comprenant 1300 euros pour les 13 nuits, 300 euros pour une douzaine d’attractions et 500 euros pour les voyages, sans compter le trajet du retour.

Forcément, l’expérience a été concluante pour Rolley Madison, qui vante les mérites de ChatGPT : “Ça a très bien tracé l’itinéraire qui avait du sens pour voyager et cela a également montré comment faire pour tout réserver, ce que j’ai trouvé vraiment cool”.

En revanche, elle avertit tout de même que l’intelligence artificielle ne vous connaît pas personnellement et ne connaît pas forcément vos goûts : “Vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas, mais cela peut au moins donner une inspiration très solide pour planifier votre prochain voyage et peut-être vous aide à estimer un budget”.