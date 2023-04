Elle demande à ChatGPT de rédiger ses vœux de mariage car elle est en manque d'inspiration

Une femme a révélé avoir utilisé la célèbre IA pour faire son discours de mariage.

L’intelligence artificielle s’invite de plus en plus dans le quotidien de certaines personnes, y compris pour les tâches les plus inattendues.

Une certaine Elyse Nguyen peut en témoigner.

Cette analyste financière, habituée des plateaux de la chaîne américaine CNN, a ainsi fait appel à ChatGPT pour rédiger ses vœux de mariage.

Une femme a révélé avoir utilisé l’IA pour faire son discours de mariage. Image d'illustration. Crédit photo : Istock

Elle fait appel à ChatGTP pour son discours de mariage et le résultat la surprend

Si au commencement, sa démarche relevait davantage de la curiosité car elle manquait d’inspiration, Elyse s’est vite rendu compte que cela fonctionnait vraiment.

Ce qui ne devait être au début qu’une simple blague s’est en effet transformé en une vraie base de travail qui l’a aidée à rédiger le discours qu’elle a dévoilé à son époux, lors de leurs noces organisées en février dernier.

« L’essence de ce que nos vœux devaient incorporer était là. Nos promesses l’un envers l’autre et la structure » raconte ainsi Elyse dans les colonnes du New York Post.

ChatGPT wrote my wedding vows — it's cheesy, but stress-free https://t.co/7A1inmERRo pic.twitter.com/v5Zs3c1sOy — New York Post (@nypost) April 12, 2023

« Cela m'a permis d'alléger mon stress, car je n'avais aucune expérience en matière de vœux de mariage et je ne savais pas ce qu'il fallait y mettre (...) De plus, ChatGPT est un génie de l'allitération, des analogies et des métaphores », a-t-elle poursuivi.

L’intelligence artificielle lui a donc permis d’écrire les vœux qu’elle espérait et c’est aussi fascinant que dérangeant.