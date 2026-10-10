Il adopte une chienne en plein tour du monde à pied : 45 000 km plus tard, elle devient le premier chien à réussir l'exploit

Focus aujourd’hui sur Tom Turcich, un Américain qui a bouclé son tour du monde à pied en sept ans, accompagné de sa chienne, adoptée au cours de son périple.

Un exploit qui force le respect !

En 2015, Tom Turcich, un Américain alors âgé de 25 ans, a entamé son tour du monde à pied. Quelques mois après son départ, il a adopté sa chienne Savannah.

Ensemble, ils ont traversé plus de 30 pays et parcouru environ 45 000 kilomètres, avant de rentrer à la maison le 21 mai 2022, après sept ans à sillonner les routes.

Une expérience qui les a changés à tout jamais.

Il adopte une chienne lors de son tour du monde à pied

La veille de son 26e anniversaire, Tom a quitté sa maison du New Jersey, aux États-Unis, pour commencer un long périple. Le jour même, il a marché jusqu’à Philadelphie, à environ 30 kilomètres de chez lui.

Il a ensuite sillonné la côte est du pays et y a campé pendant quelque temps, avant de réaliser qu’il avait besoin de compagnie pour mener à bien son projet.

« Je me disais sans arrêt que ce serait vraiment bien d’avoir un chien avec moi… pour m’alerter si quelqu’un approchait », avait-il déclaré à SBS News.

Crédit Photo : Tom Turcich, @theworldwalk

Quatre mois après le début de son voyage, l’aventurier s’est rendu dans un refuge pour animaux à Austin, au Texas. Sur place, il a jeté son dévolu sur Savannah, une jeune chienne de trois mois, qui avait été retrouvée au bord de l’autoroute.

Très vite, ils ont tissé des liens solides. Le globe-trotteur a adapté les distances en fonction de l’endurance de la boule de poils, tandis que sa sécurité et son confort restaient ses priorités.

« 90 % du temps, nous étions tous les deux », se souvient Tom.

Un voyage né d’un drame personnel

Tom a décidé d’entreprendre ce tour du monde à pied quand il était adolescent, après avoir brutalement perdu un ami proche dans un accident de jet-ski, à l’âge de 16 ans.

« Sa mort a profondément marqué ma vie. J’ai pris conscience que la vie était éphémère. Et quand je me suis demandé ce que je voulais faire du peu de temps dont je disposais sur Terre, j’ai compris que je voulais vivre des aventures, voyager et comprendre le monde », a-t-il expliqué.

Il s’est alors inspiré d’autres aventuriers célèbres, comme Karl Bushby, un explorateur britannique, ainsi que Steve Newman, un Américain connu pour ses voyages à pied aux quatre coins du globe.

Crédit Photo : Tom Turcich, @theworldwalk

Pour Tom, l’idée de marcher comme forme de méditation et de relever des défis l’a tout de suite séduit.

« La marche m’a apporté un certain réconfort (…) J’ai essayé de vivre pleinement ma vie », a-t-il détaillé.

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Une aventure riche en rencontres et en découvertes

Au cours de leur périple, Tom et Savannah ont vécu des expériences inoubliables, notamment en Amérique du Sud, où ils ont été accueillis à bras ouverts par les locaux.

« Quand je marchais sur la route panaméricaine, du Pérou au Chili, des camionneurs passaient à côté de moi. Certains s’arrêtaient pour me donner de l’eau et des fruits. De nombreux commerçants m’ont offert de quoi manger et plusieurs personnes m’ont hébergé. J’ai rencontré beaucoup de bonté sur mon chemin », a-t-il confié.

Crédit Photo : Tom Turcich, @theworldwalk

Le duo a mis les pieds sur cinq continents et a visité des pays comme le Mexique, le Guatemala, l’Islande, le Maroc ou encore la Turquie.

« J’ai tiré deux leçons de cette expérience. La première, c’est que le hasard et la chance déterminent une grande partie de nos vies », a-t-il raconté.

Il a aussi tenu à remercier sa fidèle compagne de voyage, Savannah, qui n’a cessé de l’impressionner jour après jour et qui l’a aidé à aller jusqu’au bout. En 2022, Tom est devenu la 10e personne à faire le tour du monde à pied. Savannah, quant à elle, est le premier chien à avoir réalisé cet exploit.

Aujourd’hui, il exerce comme auteur et conférencier. Savannah est malheureusement décédée en 2024