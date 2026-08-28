Ils dépensaient 5 700 euros par mois en Angleterre : ils ont tout quitté pour un tour du monde avec leur fille de 6 ans, pour deux fois moins cher

Un couple britannique a quitté son emploi et l'Angleterre pour un tour du monde avec sa fille de 6 ans, en dépensant moitié moins qu'à la maison.

L'histoire aurait pu se résumer à un caprice de trentenaires en mal d'aventure. Sauf qu'en faisant leurs comptes, Hayley et Lewis Trow ont découvert quelque chose qui ne colle pas avec l'idée qu'on se fait du tour du monde : partir leur revenait moins cher que rester.

Le couple, 37 et 45 ans, vivait dans le Cheshire, dans le nord-ouest de l'Angleterre. En juillet 2025, ils ont quitté leur emploi et leur logement pour partir sur les routes avec leur fille Nyla, six ans. Leur budget de voyage : entre 2 000 et 3 000 livres par mois, soit environ 2 270 à 3 400 euros. À la maison, ils dépensaient en moyenne entre 4 000 et 5 000 livres, autour de 4 500 à 5 700 euros. Une fois logement et frais courants comptés, ils estimaient économiser environ la moitié.

Sept mois de préparation et six mois chez les beaux-parents

Le déclic remonte à un long séjour en Australie en 2022. Le couple en revient avec une idée fixe et sept mois de préparation devant lui. Pour financer le projet, Hayley et Lewis quittent leur maison et s'installent chez les parents de Lewis pendant six mois, histoire de mettre de côté le maximum.

Tous deux travaillaient dans le recrutement, Hayley dans le secteur informatique. Ce sont ces années passées à gravir les échelons qui, paradoxalement, les ont poussés dehors.

« On avait passé des années à monter les échelons, à viser des postes de direction, à enchaîner les salles de réunion. Et puis on s'est rendu compte qu'on vivait pour deux semaines de vacances par an », a raconté Hayley à l'agence Jam Press.

Restait à l'annoncer autour d'eux. La réaction n'a pas été enthousiaste. « Quand vous avez suivi les normes de la société pendant si longtemps, la plupart des gens autour de vous se demandent pourquoi vous laisseriez tomber des emplois bien payés et un mode de vie confortable », explique-t-elle. Elle reconnaît que la décision leur a paru intimidante à eux aussi.

Moitié moins cher qu'à la maison

L'argent n'était pas la motivation de départ. C'est en préparant leur budget que le couple tombe sur l'écart. Leurs dépenses mensuelles en Angleterre les ont sidérés une fois posées noir sur blanc.

« On a calculé nos frais de voyage pour qu'ils soient inférieurs à nos dépenses au Royaume-Uni, en voyageant en milieu de gamme. C'est fou, mais ça remet complètement en perspective le coût de la vie actuel au Royaume-Uni », résume Hayley.

L'itinéraire a commencé par Disneyland Paris, pour l'anniversaire de Nyla. Ont suivi quatre semaines en Italie, avec un passage par Venise, avant un vol pour Bali, où la famille comptait rester jusqu'en novembre.

Cours en ligne le matin, école locale l'après-midi

Le point le plus délicat restait la scolarité. Les Trow ont retiré Nyla de son école, qui a soutenu leur démarche. La petite fille a suivi des cours particuliers en ligne calés sur le programme britannique, et a été inscrite temporairement dans une école multiculturelle à Bali.

Pour Hayley, l'âge de sa fille rendait le moment décisif. « À six ans, Nyla veut encore passer chaque seconde avec nous, et on sait que ça ne durera pas », confie-t-elle.

Elle ne cache pas les revers. Les crises existent toujours, et se retrouver ensemble en permanence a demandé un vrai temps d'adaptation après des années de vies parallèles.

« Mais comparé à jongler entre l'école et les e-mails tard le soir, on prend le chaos du voyage n'importe quand. »

Ce type de bascule n'a rien d'isolé. En mai dernier, une autre famille britannique vendait sa maison 400 000 euros pour s'installer en Thaïlande dans une villa avec piscine louée 815 euros par mois. À la différence des Trow, elle n'a pas prévu de retour.