Une chienne épileptique n'avait plus goût à la vie jusqu'à ce qu'elle rencontre un canard devenu son meilleur ami

L’amitié improbable entre Barley et Louie dure depuis deux ans et ne manque pas d’émouvoir le tout internet.

Un seul être vous manque…

C’est l’amitié inattendue qui fait fondre le petit cœur des internautes partout dans le monde. Il y a quelques jours, CBS News a consacré l’un de ses reportages à Barley et Louie, deux amis inséparables. Leur amitié est d’autant plus surprenante que Barley est une golden retriever et Louie un canard de pékin.

Au début, cette touchante histoire ne l’était pas. En 2024, Barley a commencé à souffrir de crises d’épilepsie. Dès lors, des médicaments lui ont été prescrits pour atténuer les crises. Si cela a fonctionné, la personnalité de la chienne s’en est également trouvée affectée. « Elle avait perdu son entrain, son éclat… Son caractère de golden retriever », se rappelle Tori, la mère de famille.

Avec son mari Justin, Tori craignait que le quotidien de Barley soit sérieusement impacté puisque le médicament est à prendre à vie. Mais heureusement, un nouveau venu dans la famille allait tout changer.

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Une amitié qui redonne des couleurs au quotidien de Barley

Crédit photo : CBS News

Trois mois plus tard, Justin est tombé sur une annonce Facebook d’une institutrice cherchant à faire adopter deux canetons. Le père de famille, qui travaille dans une jardinerie, a sauté sur l’occasion. Au début, ce devait être temporaire. Et si le premier caneton est décédé, le deuxième, Louie, s’est vite épanoui chez cette famille new-yorkaise.

Dès son arrivée dans la maison, Louie s’est lié d’amitié avec Barley, précise encore le reportage. À partir de ce moment, les deux animaux sont devenus inséparables et Barley a repris des couleurs. Leur complicité est d’ailleurs relayée sur Instagram où 251 000 abonnés suivent leurs aventures quotidiennes. « On ne s’attendait pas à une telle amitié », se réjouit Tori.

A golden retriever suffering from seizures seemingly lost her spunk — until one day her owners brought home a miracle cure — a duck named Louie. @SteveHartmanCBS is On the Road. pic.twitter.com/6ZfnURuTvr — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) August 7, 2026

Suite à ce reportage qui a accumulé 26 millions de vues sur X, les internautes sont tombés sous le charme du duo. « C'est trop mignon » ; « Absolument magnifique » ; « Barley et Louie nous rappellent que l'amitié ne connaît ni espèces ni frontières… juste un cœur qui en reconnaît un autre » ; « Je suis sous le charme !!! C'est adorable !!! », peut-on lire.

Souhaitons à Barley et Louie de nombreuses années d’amitié.