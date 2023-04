Cet hôtel IKEA est le seul au monde et vous avez sans doute deviné où il se trouve

Croyez-le ou non, il existe quelque part dans le monde un hôtel IKEA.

Nul besoin de présenter la marque IKEA !

À voir aussi

Tout le monde connaît la célèbre enseigne suédoise spécialisée dans la conception de mobilier et d’objets de décoration, grâce notamment à ses gigantesques magasins au parcours d’achat si reconnaissable.

En revanche ce que beaucoup de personnes ignorent, c’est que la marque possède également un… hôtel dans un pays que vous devinez sans doute.

Crédit photo : Istock

Visite guidée du seul hôtel IKEA au monde

Vous ne serez pas surpris d’apprendre en effet que cet établissement unique au monde se situe en Suède, dans la ville d’Älmhult, qui n’est autre que le lieu où a été créée l’enseigne en 1943.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cet hôtel n’est pas le résultat d’une nouvelle stratégie marketing du géant suédois, puisqu’il existe depuis près de 60 ans.

L’établissement hôtelier a en effet été créé en 1964 à la demande du créateur d’IKEA, Ingvar Kamprad, sur le modèle des motels américains.

Crédit photo : IKEA

Autrefois baptisé « Motell Ikea », il se nomme aujourd’hui « IKEA Hotell »

Depuis son inauguration, il a été rénové à trois reprises et a même été agrandi. Bien évidemment, les 254 chambres qu’il contient sont toutes meublées chez IKEA et les clients bénéficient d’espaces communs des plus agréables.

Pour y séjourner, vous devrez débourser 92 euros pour une nuit.

Visite guidée :

Crédit photo : IKEA

Crédit photo : IKEA

Crédit photo : IKEA

Crédit photo : IKEA

Crédit photo : IKEA

Crédit photo : IKEA

Crédit photo : IKEA

Crédit photo : IKEA

Crédit photo : IKEA

Crédit photo : IKEA

Crédit photo : IKEA

Crédit photo : IKEA