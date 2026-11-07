Il quitte les États-Unis pour la Chine avec sa famille : à Shenzhen, ils paient 1 000 dollars de loyer et 100 dollars de courses par mois à quatre

Du haut de ses 36 ans, ce père de famille assure vivre le rêve américain en Chine, où il se sent épanoui et plus libre financièrement.

Bradley Krae est un responsable marketing américain et créateur de contenu installé en Chine avec son épouse et leurs deux enfants.

Le couple a choisi de poser ses valises dans l’Empire du Milieu pour mener une vie plus enrichissante et bénéficier d’un meilleur pouvoir d’achat. Et son histoire avec ce pays ne date pas d’hier.

À l’inverse, cette Californienne a choisi de vivre à Bangkok avec sa fille de 9 ans.

Un Américain quitte les États-Unis pour la Chine

Originaire de Californie, Bradley Krae a vécu dans plusieurs États lorsqu’il était enfant.

« Je n’ai jamais eu l’occasion de considérer un endroit comme véritable chez moi pendant très longtemps. Alors, si vous m’aviez dit à l’époque que je finirais en Chine, j’aurais ri », écrit-il dans les colonnes de CNBC Make It.

En 2016, à l’âge de 27 ans, il a décroché un emploi de professeur d’anglais à Shenzhen, qui était alors un pôle technologique en pleine expansion, de l’autre côté de la frontière avec Hong Kong.

Au cours des quatre années suivantes, il a pu explorer l’Asie et s’est rendu au Cambodge et en Thaïlande. Une expérience qu’il décrit comme très enrichissante.

Crédit Photo : Bradley Krae

De retour à Shenzhen, Bradley a rencontré son épouse, née à Tahiti de deux parents chinois. Le couple était en vacances aux États-Unis lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé.

Les jeunes gens ont alors fait le choix de déménager à Tahiti. Cinq ans plus tard, ils ont accueilli deux enfants. Si la famille appréciait la vie sur place, elle savait que la Chine restait son véritable foyer.

Des dépenses moins élevées

Bradley, sa femme, et leurs deux enfants sont retournés à Shenzhen en juin 2025. Sur place, le jeune papa a poursuivi sa carrière de professeur d’anglais. Il gagnait alors 4 000 dollars (environ 3 600 euros) par mois.

Depuis son retour, le couple loue un appartement de trois chambres pour environ 1 000 dollars (environ 900 euros) par mois. Les autres charges, comme Internet et l’électricité, s’élèvent respectivement à 29 dollars (26 euros) et 100 dollars (environ 90 euros).

Enfin, la famille dépense environ 100 dollars par mois en courses alimentaires pour quatre personnes. Lorsqu’elle mange au restaurant, elle dépasse rarement les 10 dollars (environ 9 euros).

Autre point : Bradley et sa compagne paient environ 90 euros par mois pour les frais de santé

« Au total, je paie environ un quart de ce que je déboursais chaque mois lorsque je vivais aux États-Unis, et c’était à une époque où je vivais seul », confie le père de 36 ans.

De son coté, cette Britannique loue un appartement à deux minutes de la plage en Malaisie pour 220 euros.

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Le lieu idéal pour élever des enfants

Actif sur les réseaux sociaux, Bradley a pu obtenir en février 2026 un poste à temps plein de responsable marketing grâce à sa visibilité en ligne. Il touche désormais un salaire fixe de 3 500 dollars (environ 3 140 euros).

Ce n’est pas tout. Ses activités secondaires lui rapportent 1 200 dollars (environ 1 080 euros) supplémentaires chaque mois, soit un total de 4 700 dollars (4 220 euros).

« Mon entreprise est flexible au niveau des horaires, ce qui me permet de me consacrer à d’autres activités et centres d’intérêt, et je peux emporter du travail à la maison », explique-t-il.

Selon lui, Shenzhen est une ville idéale pour élever des enfants. Elle regorge de parcs, d’aires de jeux et d’activités ludiques.

« Mes enfants grandissent aussi en étant trilingues. Ma femme leur parle français, ils me parlent anglais, et ils apprennent le mandarin dans une école maternelle publique chinoise. Cela coûte environ 300 dollars (environ 270 euros) par semestre pour les deux enfants, repas compris », détaille-t-il.

Une chose est sûre : ils ne comptent pas partir de sitôt !