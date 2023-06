Ces deux Américaines de 81 ans ont fait le tour du monde en...80 jours !

À 81 ans, Eleanor Hamby et sa meilleure amie Sandra Hazelip se sont lancées dans un projet fou : faire le tour du monde en 80 jours. Un défi que les deux octogénaires ont relevé avec succès.

Eleanor Hamby et Sandra Hazelip sont deux Américaines âgées de 81 ans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces dernières ont le goût de l’aventure. En effet, elles se sont inspirées de Jules Verne pour faire un tour du monde en 80 jours, rapporte le HuffPost.

«Nous voulions visiter autant de villes que le protagoniste, Phileas Fogg, est censé avoir visitées pendant son voyage», a indiqué Sandra Hazelip dans les colonnes du New York Times.

Crédit Photo : Christopher Lee / The New York Times

Comme le précise le site d’information, les voyageuses ont parcouru les quatre coins du globe entre janvier et avril 2023. Au total, elles ont visité sept continents et 18 pays. Dans un premier temps, elles ont traversé l’Antarctique avant d’atterrir à Ushuaïa, en Argentine.

Les deux aventurières se sont également rendues en Finlande, à Zanzibar, en Égypte ou encore au Népal. La dernière étape du voyage a eu lieu sur les hauteurs du Grand Canyon, aux États-Unis.

Malgré leur âge avancé, Eleanor Hamby et Sandra Hazelip croquent la vie à pleines dents : «L’âge, ce n’est qu’un chiffre. Si vous voulez essayer quelque chose, n’ayez pas peur de le faire. Faites-le, sinon vous allez le regretter alors que vous ne regretterez jamais d’avoir fait», conseillé Eleanor dans le quotidien new-yorkais.

Crédit Photo : Eleanor Hamby via The New York Times

Le duo s’est rapproché grâce à sa passion pour le voyage

Sans réelle surprise, les deux voyageuses sont devenues célèbres, notamment sur les réseaux sociaux. Elles ont également été invitées sur les plateaux de télé.

Ces dernières se sont rencontrées il y a plus de 20 ans lors d’une mission humanitaire en Zambie, dirigée par Eleanor Hamby, qui travaillait comme photographe professionnelle. De son côté, Sandra Hazelip travaillait en tant que médecin.

Le duo a tissé des liens forts grâce à sa passion pour le voyage. Leur première expédition à deux s’est déroulée en 2008 : «Un jour j’ai dit ‘Ellie, j’ai toujours voulu prendre le transsibérien. Tu crois que c’est quelque chose qu’on pourrait faire toutes les deux ?’», explique Sandra Hazelip au New York Times.

Crédit Photo : Eleanor Hamby via The New York Times

Aujourd’hui, les deux aventurières prévoient d’explorer l’Amérique du Sud, un voyage prévu pour 2024.