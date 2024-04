Avec son petit-fils, cette mamie de 94 ans a pour mission de visiter tous les continents

Le duo avait fait la Une des médias après avoir visité les 63 parcs nationaux américains. Aujourd’hui, la grand-mère et son petit-fils se sont donnés pour objectif de visiter tous les continents du monde.

Joy Ryan, connue également sous le surnom « Grandma Joy », a commencé à voyager pour la première fois de sa vie en 2015, à l’âge de 85 ans. C’est à cette époque qu’elle attire l’attention des médias : avec son petit-fils Brad, Joy part pour la première fois à la montagne et à la mer.

« Mon petit-fils et moi avons développé notre relation et nous avons également établi des liens avec des gens partout où nous allons, explique-t-elle au Daily Mail. Les parcs nationaux m'ont donné l'occasion d'entrer en contact avec des personnes diverses, et le terrain d'entente que nous partageons me rappelle constamment que la plupart des gens sont intrinsèquement bons ».

Crédit photo : Joy Ryan

En mai 2023, Joy et Brad ont terminé leur tournée des parcs nationaux dans le National Park des Samoa américaines. Mais cet accomplissement avait un goût amer puisque le père de Brad et fils aîné de Joy est tragiquement décédé une semaine auparavant.

Pour autant, pas question pour le duo de s’arrêter en si bon chemin. Joy et Brad viennent de terminer leur voyage en Amérique du Sud pour mieux repartir à l’aventure.

Direction l’Europe, l’Antarctique et l’Australie

Crédit photo : Joy Ryan

Sur leur compte Instagram, Grandma Joy’s Road Trip, Joy et Brad sont suivis par 100 000 abonnés avec qui ils partagent leurs souvenirs de voyages. La nonagénaire et son vétérinaire de petit-fils sont également allés aux Samoa, au Canada, au Kenya et dans les îles Galapagos.

Joy et Brad préparent activement leur road trip vers l’Europe, l’Antarctique et l’Australie afin de compléter leur quête de visiter tous les continents. Avec ces nombreux voyages Joy espère faire comprendre aux gens qu'« il n'est jamais trop tard pour essayer quelque chose de nouveau ».

Crédit photo : Joy Ryan

La nonagénaire est ravie de pouvoir partager toutes ces aventures avec son petit-fils. Grâce à lui, elle a su surmonter sa peur de l’eau lors d’un rafting en Alaska. « Je suis tellement reconnaissante d’avoir Brad dans ma vie. On ne s’était plus vus depuis 10 ans, j'étais donc très heureuse de rétablir cette relation entre nous. Nous sommes plus proches que jamais maintenant », se réjouit Joy.

Crédit photo : Joy Ryan

Joy aide également Brad dans la rédaction d’un livre sur leur tournée des parcs nationaux avec un message à la clé : « J'espère que lorsque son livre sera enfin publié, notre voyage inspirera d'autres familles à poursuivre des aventures au-delà du fossé générationnel ».

Crédit photo : Joy Ryan

Crédit photo : Joy Ryan