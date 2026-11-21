Partie faire un tour du monde, une famille britannique a fait escale à Bali, où elle a découvert un coût de la vie bien inférieur à celui du Royaume-Uni.

Sur le papier, voyager à travers le monde fait rêver. Et chaque globe-trotteur sillonne la planète avec sa propre méthode.

Cette Française de 28 ans alterne voyages et emplois saisonniers pour financer son road trip. De son côté, cette famille originaire d’Angleterre a entrepris un périple d’un an. Et une destination l’a particulièrement marquée pour son coût de la vie.

Une famille britannique entreprend un tour du monde d’un an

En août 2024, Emma Niblett et son mari Dan, ainsi que leurs deux garçons âgés de huit et cinq ans, ont mis leur maison située à Leeds en location avant de s’envoler pour Bali. L’île indonésienne était la première étape d’un tour du monde qui devait durer un an.

Le couple a pris cette décision à la sortie de la pandémie de Covid-19. À l’époque, ils avaient l’impression d’être enfermés dans une routine. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Niblett avaient besoin de changement.

Emma, responsable des technologies, et Dan, qui travaille dans le secteur informatique, ont alors décidé de faire quelque chose de complètement différent : «partir et aller aussi loin que possible», se souvient la mère de famille auprès de SWNS.

Cette expérience unique visait avant tout à resserrer les liens familiaux. Avant le grand départ, les parents ont conservé leurs emplois à distance, tandis que les enfants ont été déscolarisés.

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Elle pose ses valises à Bali pour trois mois

Les Niblett ont d’abord jeté leur dévolu sur Bali. Citée par Fox News Digital, Emma raconte qu’elle souhaitait que ses enfants découvrent d’autres cultures et passent moins de temps sur leurs appareils électroniques.

Selon elle, cette destination est « sûre, abordable et ensoleillée ». Sur place, ses fils ont été inscrits dans une « pop-up school », une école éphémère qui accueille les enfants qui voyagent avec leur famille pour de courtes périodes.

En semaine, les deux garçons avaient cours de 9 heures à 15 heures, du lundi au vendredi, un rythme similaire à celui qu’ils avaient au Royaume-Uni.

« La philosophie est différente. Ils peuvent choisir leurs propres projets et découvrent la région ainsi que la langue locale », avait expliqué Emma.

Avant d’ajouter :

« Le simple fait de côtoyer des personnes issues de milieux différents peut nous ouvrir les yeux sur tellement de choses ».

Cette famille australienne a elle aussi choisi de s’installer à Bali pour mieux vivre.

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Un séjour apaisant où la vie coûte moins cher

À Bali, Emma a eu un coup de cœur pour les traditions locales et un mode de vie plus lent et moins stressant.

« Vivre à Bali nous encourage vraiment à ralentir et à profiter de l’instant présent. Nous avions tellement l’habitude de courir partout et de ne pas prêter attention à ce qui nous entourait. Mais la culture balinaise est fondée sur la gratitude et nous en ressentons vraiment les bienfaits au sein de notre famille », a-t-elle confié.

Elle a aussi constaté que la vie quotidienne lui coûtait beaucoup moins cher qu’en Angleterre.

« Nous dépensons 20 % de ce que nous payions au Royaume-Uni », avait précisé la Britannique.

Selon elle, la famille peut prendre trois repas pour environ 40 à 50 dollars au total (environ 36 à 46 euros).

Les Niblett sont restés trois mois à Bali, avant de poser leurs valises en Nouvelle-Zélande. Ils ont ensuite voyagé en Asie du Sud-Est, au Japon, à Hong Kong et en Australie.

Emma et Dan sont finalement revenus à Bali avec leurs enfants pour un dernier séjour, avant de rentrer chez eux en Angleterre. Ils ont documenté leur tour du monde sur Instagram.