Leur loyer bondit de 200 dollars par semaine en Australie : ils partent à Bali et louent une villa avec piscine et femme de ménage

Face à la hausse de son loyer, une famille a quitté l’Australie pour s’installer à Bali. Un choix qui a changé son quotidien pour le meilleur.

Annette était loin d’imaginer qu’elle quitterait un jour l’Australie. Mais la crise du coût de la vie a eu de lourdes répercussions sur son porte-monnaie.

Face à cette situation, elle a posé ses valises à Bali avec sa famille pour y mener une vie meilleure, loin des difficultés financières, tout comme ce couple de retraités.

Un couple quitte l’Australie pour Bali

Sur le papier, Annette, une rédactrice freelance de 54 ans originaire du Queensland, pensait avoir sécurisé son avenir.

Salaire confortable, vacances, restaurants deux fois par semaine, argent de côté en vue d’acheter une maison… La quinquagénaire, son époux Earl et leurs deux enfants avaient tout pour être heureux.

La famille a vu sa vie basculer courant 2022. À l’instar de nombreux Australiens, elle a fait face à la hausse du coût de la vie. Annette a donc réduit ses dépenses.

Le hic ? Elle a été contrainte de puiser dans ses économies pour joindre les deux bouts. Comme si cela ne suffisait pas, le loyer de leur logement est passé de 500 dollars australiens (environ 308 euros) à 700 dollars australiens (environ 432 euros) en seulement douze mois.

« Le budget alimentaire de notre famille de quatre personnes est passé de 250 dollars australiens (environ 154 euros) à plus de 400 dollars australiens (environ 247 euros) par semaine, et ce, après avoir supprimé les dépenses superflues », explique Annette à Yahoo Finance.

Crédit Photo : Yahoo Finance

Un coût de la vie moins élevé

Après avoir arrêté de travailler pendant 10 ans pour élever ses deux enfants, Annette ne disposait pas de la sécurité financière pour espérer bénéficier d’une retraite confortable.

En repensant à de précédentes vacances à Bali, la mère de famille s’est souvenue de la gentillesse des habitants, de leur ouverture d’esprit, de la nourriture locale et du coût de la vie accessible.

Annette et son mari ont alors décidé de déménager sur cette île indonésienne avec leur fils de 19 ans. Le grand départ a eu lieu au mois de décembre 2024.

Crédit Photo : Yahoo Finance

Depuis leur arrivée à Bali, le couple a réalisé qu’il pouvait économiser plus de 40 000 dollars australiens (environ 24 700 euros) par an sur ses dépenses courantes.

« Nous venons de payer l’équivalent de 23 000 dollars australiens (environ 14 184 euros) pour une année de location d’une villa de deux chambres avec piscine et une femme de ménage qui intervient une fois par semaine », détaille l’Australienne.

Elle ajoute :

« En Australie, notre loyer s’élevait à 36 400 dollars australiens (environ 22 447 euros) par an et devait passer à 41 600 dollars australiens (environ 25 655 euros) ».

De son côté, cet Américain reconnaît aussi que la vie coûte moins cher à Bali.

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« La vie est plus simple »

Outre les dépenses liées au logement, Annette parvient à faire des économies ailleurs. La quinquagénaire assure que les restaurants et les courses alimentaires sont moins chers.

Par ailleurs, la famille utilise des scooters pour se déplacer et limiter les frais de transport. Annette et son époux prévoient d’utiliser l’argent ainsi économisé pour constituer une réserve financière et s’assurer une certaine sécurité.

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À l’époque, ils avaient décidé de créer une entreprise. Dans la foulée, ces derniers avaient entrepris les démarches administratives pour obtenir un visa d’investisseur et s’installer professionnellement à Bali.

« Si cela fonctionne, nous nous développerons dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est », souligne Annette.

Sa nouvelle vie en Indonésie lui a permis de lever le pied sur le travail. En Australie, elle avait tendance à travailler jusqu’à l’épuisement. Cette période est désormais derrière d’elle. Elle profite de son temps libre pour explorer les environs.

« La vie est plus simple : nous ne sommes plus entourés de choses matérielles », a-t-elle conclu.

Ce quotidien plus doux rappelle le parcours de ce couple d’Américains qui est parti vivre en Espagne.