À 28 ans, Pauline alterne voyages et emplois saisonniers depuis cinq ans. Elle maîtrise son budget et dépense entre 400 et 1 000 euros par mois.

Pauline est une jeune femme âgée de 28 ans qui a toujours rêvé de faire le tour du monde. À l’âge de 16 ans, Pauline a commencé les baby-sittings pour gagner de l’argent. De 18 à 23 ans, elle a enchaîné les petits boulots en parallèle de ses études de commerce. Elle a fait des choses totalement différentes puisqu'elle distribuait des journaux dans le métro, a enquêté pour le réseau de transports en commun de Lyon, était auxiliaire de vacances dans les banques ou distribuait des tracts pour des associations dans la rue.

“Aux alentours de mes 13, 14 ans, j’ai eu pour projet de faire le tour du monde. J’ai dit à ma famille que je ne voulais plus que de l’argent, à Noël ou pour mes anniversaires. Depuis, j’économise”, a-t-elle confié au Parisien.

Un premier voyage à travers l’Amérique et l’Asie

Quand elle a obtenu son master en entrepreneuriat, Pauline avait 20 000 euros d’économies en poche. Avec son compagnon de l’époque, elle est partie en janvier 2022 pour un voyage de 18 mois afin de relier l’Amérique du Sud et l’Asie, en passant par l’Amérique centrale et l’Europe du Nord.

Crédit photo : @onsefait_lama_lle / Instagram

Malgré son mode de vie de nomade, Pauline parvient à réduire drastiquement ses dépenses. Sur son budget de 20 000 euros, elle en a dépensé 15 000 pour découvrir l’Amérique et l’Asie. Pour cela, elle et son compagnon se fixaient une enveloppe quotidienne de 27 euros par personne. Ils dormaient chez l’habitant, sous une tente et faisaient de l’auto-stop pour se déplacer gratuitement. Tout comme ce couple qui a fait le tour du monde en famille avec des enfants de 3 et 4 ans, Pauline a su voyager sans se ruiner. Cette recherche d’un mode de vie nomade au budget maîtrisé se retrouve aussi chez ces retraités vivant sur des paquebots.

Pendant qu’elle voyageait, Pauline a ouvert un blog nommé “On se fait lama’lle”. Elle a perçu ses premiers revenus par affiliation, ce qui signifie que chaque fois qu’un lecteur réservait un logement, une activité ou du matériel via un lien sur son blog, Pauline touchait une commission de la part de l’entreprise affiliée. En un an et demi, ce système lui a permis de gagner près de 5 000 euros. Aujourd’hui, elle gagne entre 500 et 600 euros par mois grâce à son blog.

Un budget maîtrisé

En septembre 2023, Pauline est rentrée en France et a travaillé dans un magasin de ski en Savoie l’hiver, et l’été en Dordogne. Un an plus tard, les éditions Larousse lui ont proposé d’écrire un livre sur l’Argentine après avoir repéré les articles sur son blog.

Crédit photo : @onsefait_lama_lle / Instagram

Puis Pauline repart en voyage, seule, pour traverser la Nouvelle-Zélande à pied lors de 113 jours de marche, avant de partir pour Bali. Une fois encore, elle faisait très attention à son budget. En voyage, les dépenses de Pauline se résument au logement, à la nourriture et aux déplacements.

“Quand je voyage, je prévois entre 800 et 1 000 euros par mois. J’ai toujours ma tente avec moi dans les pays développés, puisque se loger coûte cher. Si je suis en rando, je fais du bivouac, c’est gratuit. Dans les pays moins développés, je vais plutôt en auberge de jeunesse ou carrément chez l’habitant. Ça permet de rencontrer un local, de parler de la culture du pays, c’est cool. Et je prends l’avion au minimum, donc je reste plusieurs mois dans chaque destination, quitte à changer de pays mais par voie terrestre pour éviter de reprendre un vol”, a expliqué Pauline.

De retour en France en juin 2025, Pauline est partie sur les routes du GR20 en Corse, a fait le tour du Mont Blanc, est partie en Égypte puis au Maroc. En décembre, elle enchaîne une nouvelle saison d’hiver en Haute-Savoie. Son parcours est similaire à celui de cette femme qui est partie huit ans en tour du monde et a traversé 30 pays.

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Un équilibre entre travail et voyage

Aujourd’hui, Pauline a trouvé un parfait équilibre entre le travail saisonnier et les voyages. L’hiver, elle gagne environ 1 900 euros nets par mois, qu’elle dépense peu puisqu’elle n’a pas de logement à payer et ne se déplace pas, restant dans la station de ski. Elle paie seulement un forfait téléphonique à 20 euros par mois et un abonnement Spotify à 60 euros par an. Grâce à une affiliation via son blog, elle ne paie pas d’assurance voyage.

Crédit photo : @onsefait_lama_lle / Instagram

En plus des revenus générés par son blog, Pauline gagne 100 à 200 euros par mois de droits d’auteur pour son livre, ce qui lui fait un revenu mensuel de 800 euros maximum, qu’elle met de côté pour voyager. Après avoir fait le tour de l'Islande à vélo, elle envisage de traverser l’Himalaya à pied en mars 2027. Puis, à 30 ans, elle aimerait poser ses valises pour retrouver une vie plus stable.